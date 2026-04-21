Tlajomulco pone en operación unidad deportiva en Los Silos

El gobierno de Tlajomulco puso en marcha la primera etapa de la Unidad Deportiva en el fraccionamiento Los Silos, un espacio destinado a actividades deportivas y de convivencia comunitaria. El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que la obra busca recuperar espacios públicos y promover el uso comunitario de la infraestructura.

“El día de hoy venimos a entregar esta primera etapa para poder recobrar la esperanza en toda esta zona, pero no solo recobrar la esperanza, sino también estimular la corresponsabilidad, porque no va a servir todo lo que podamos construir y hacer si no es con la participación de ustedes. ¿Para qué? Primero, para que sea un espacio del que se apropien las ligas deportivas, hacer ligas de basquetbol, de fútbol”, expone.

“Ya viene la copa del Mundialito de Tlajo y tenemos representación aquí en carretera a Chapala, entonces para que podamos utilizarlo como se debe. Pero también utilizarlo con responsabilidad, ¿verdad? Cuidarlo, no dejar basura, limpiarlo juntos y, segundo, mantenerlo en actividad permanente para que no se lo apropien el vandalismo u otras conductas que afectan estos espacios”, expresa.

La unidad deportiva cuenta con una cancha de fútbol con pasto sintético, graderías, dos canchas de usos múltiples, andadores, escalinatas, alumbrado público y áreas arboladas. El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que el proyecto forma parte de una intervención más amplia en la zona.

“En esta primera etapa logramos consolidar dos canchas: aquí donde estamos, que es una cancha cubierta con lonaria de usos múltiples; en la parte, digamos, un poco más hacia el norte, tenemos otra cancha, y todo esto se enmarca con la cancha de fútbol que ya será utilizada para el Mundialito de Tlajo. Todo esto con una serie de andadores en casi 5 hectáreas que comprende el complejo”, detalla.

De acuerdo con el gobierno municipal, en la zona se han destinado más de 37 millones de pesos en obras durante 2025, mientras que la inversión acumulada entre 2025 y 2026 supera los 41 millones de pesos.

Las autoridades señalaron que este tipo de infraestructura busca fomentar la actividad física y el uso del espacio público en el municipio.