Alertan sobre reclutamiento infantil desde redes sociales y videojuegos; llaman a familias a reforzar la prevención

El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes ya no ocurre únicamente en las calles. Hoy puede comenzar con una oferta de trabajo publicada en redes sociales, una promesa de dinero fácil o incluso a través de un videojuego. Ante esta realidad, la diputada local Mónica Magaña hizo un llamado a madres, padres de familia y personas cuidadoras a fortalecer las medidas de prevención y acompañamiento en los entornos digitales que frecuentan las infancias y adolescencias.

La legisladora advirtió que quienes buscan captar a menores de edad suelen aprovechar necesidades económicas, deseos de pertenencia o la búsqueda de oportunidades para acercarse a ellos mediante mensajes aparentemente inofensivos. Estas estrategias pueden incluir ofertas laborales falsas, promesas de protección o incentivos económicos que, en realidad, terminan vinculando a las víctimas con dinámicas de violencia, amenazas o actividades ilícitas.

“El reclutamiento infantil ya no solo se encuentra en las calles. Ahora se puede iniciar desde un celular, en una oferta de trabajo en redes o hasta en un videojuego”, señaló Magaña.

La diputada subrayó que la prevención no debe recaer exclusivamente en niñas, niños y adolescentes, sino también en las personas adultas responsables de su cuidado. Por ello, recomendó mantenerse atentos a las actividades digitales de sus hijas e hijos, verificar la autenticidad de perfiles y ofertas que reciban en internet y fomentar conversaciones abiertas sobre los riesgos presentes en las plataformas digitales.

De acuerdo con datos citados por la legisladora, retomados de UNICEF, alrededor de 30 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran actualmente integrados a grupos delictivos en México y hasta 250 mil más están en riesgo de ser reclutados. Especialistas consideran esta problemática como una de las formas más graves de violencia contra las infancias y adolescencias.

Mónica Magaña

Como respuesta a esta situación, Magaña presentó una iniciativa en el Congreso de Jalisco para prevenir y sancionar el reclutamiento de menores de edad. La propuesta, que ya concluyó su etapa de Parlamento Abierto y continúa su proceso legislativo, plantea incorporar este delito al Código Penal estatal y establecer penas de 15 a 30 años de prisión para quienes participen en estas conductas.

Además, contempla agravantes cuando el delito sea cometido por familiares, tutores, personas responsables de su cuidado o servidores públicos. También incluye medidas de atención integral para las víctimas, acciones preventivas, mecanismos de coordinación institucional y programas enfocados en la restitución de derechos y la reinserción social de niñas, niños y adolescentes afectados.

“Hablemos del tema. Informémonos. Y no dejemos que el crimen organizado le robe el futuro a nuestras infancias”, concluyó la legisladora.

DIF Jalisco fortalece acciones para garantizar el derecho de las infancias a vivir en familia

De manera paralela a los esfuerzos legislativos para prevenir la violencia contra menores de edad, el Sistema DIF Jalisco mantiene programas enfocados en la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Entre ellos destaca el esquema de Familias de Acogida, que brinda un hogar temporal a menores que han sido separados de su entorno familiar por situaciones de violencia, negligencia o abandono, mientras se resuelve su situación jurídica. En los últimos años el programa ha incrementado el número de familias certificadas para participar en este modelo de protección. Asimismo, la actual administración estatal ha impulsado acciones para fortalecer los procesos de adopción y reintegración familiar, con el objetivo de garantizar que más niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse en entornos seguros, afectivos y libres de violencia.