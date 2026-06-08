MiBici entra a una nueva era con mil bicicletas eléctricas y expansión metropolitana

La movilidad sustentable en el Área Metropolitana de Guadalajara dará un paso histórico con la incorporación de mil bicicletas eléctricas y 100 nuevas estaciones al sistema público MiBici, anunció el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, durante la presentación de la expansión más importante que ha tenido este servicio desde su creación.

Con esta nueva etapa, MiBici fortalecerá su cobertura y modernizará su operación mediante la electrificación de parte de su flota, una medida que busca facilitar los traslados de las personas usuarias, ampliar las opciones de transporte sustentable y consolidar una red de movilidad más eficiente para la metrópoli.

Actualmente, el sistema cuenta con 370 estaciones y 4 mil 79 bicicletas, además de una comunidad superior a las 16 mil personas usuarias activas. Desde el inicio de operaciones, se han realizado más de 37 millones de viajes, cifra que refleja la consolidación de la bicicleta pública como una alternativa de transporte cotidiano en la ciudad.

Como parte de esta evolución, también fue presentado MiBici+, un programa piloto que comenzará en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, particularmente en la zona de López Mateos Sur. El proyecto es financiado por la Unión Europea mediante los esquemas de cooperación internacional que mantiene con el Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN).

A diferencia del modelo tradicional, MiBici+ permitirá la renta de bicicletas sin anclaje por periodos prolongados, con el objetivo de acercar soluciones de movilidad a zonas con menor cobertura del sistema actual. La iniciativa busca mejorar la conectividad entre distintos puntos de la ciudad y promover una movilidad más accesible e incluyente.

Durante el evento también se dieron a conocer nuevos programas orientados a ampliar el alcance social del sistema. Entre ellos destaca MiBici Kids, una estrategia de préstamo gratuito de bicicletas dirigida a niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 15 años. El programa operará todos los domingos de 9:00 a 13:00 horas en la Vía RecreActiva, excepto el último domingo de cada mes, con la finalidad de fomentar desde edades tempranas el uso de la bicicleta y la apropiación segura del espacio público.

Además, el gobernador informó que ya fue presentada ante el Congreso del Estado una iniciativa para eliminar el cobro de 10 pesos por el desanclaje de bicicletas eléctricas para quienes cuenten con suscripción anual, medida que busca incentivar el uso de estas unidades y facilitar el acceso al nuevo servicio.

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