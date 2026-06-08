Rechaza el Congreso que se haga auditoría especial al gobierno de Puerto Vallarta

Luis Munguía, alcalde del PVEM en Puerto Vallarta.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Yussara Canales González, propuso realizar una auditoría especial al Gobierno de Puerto Vallarta, con la idea de detectar posibles irregularidades administrativas y el estado de diversas investigaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos.

Sin embargo, la proposición fue rechazada por 20 votos en contra y 13 a favor, en la sesión más reciente.

La legisladora, representante del distrito 5, con cabecera en Puerto Vallarta, promovió un acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), a la Unidad de Vigilancia y al Órgano Interno de Control de Puerto Vallarta, una revisión exhaustiva del ejercicio del gasto público municipal, así como el seguimiento de posibles irregularidades administrativas.

También planteó solicitar a la Fiscalía Anticorrupción, información sobre el estado de las investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción del ayuntamiento que dirige Luis Munguía, del PVEM.

La propuesta fue rechazada por diputados de Morena, PAN, PT, Hagamos y Futuro y 13 votos apoyaron la auditoría por parte de MC, PRI y Partido Verde. Con eso se cerró la posibilidad de que las autoridades revisaran a profundidad el manejo de los recursos públicos en Puerto Vallarta.

Yussara Canales cuestionó la postura de algunos diputados de Morena:

“La transparencia no es hacer cuatro dedos con la mano en la primera cámara fotográfica que se les pone enfrente, ni tampoco abrazar a la persona más humilde solo cuando va de la mano con una publicación de Instagram. Les encanta la palabra, pero no la practican. No compañeros, la transparencia va de la mano con la congruencis, hagan mil planas de eso”, dijo.

La legisladora vallartense señaló que resulta contradictorio que quienes exigen transparencia para el gobierno de Guadalajara hayan decidido votar en contra, cuando se planteó una auditoría para revisar el ejercicio de recursos públicos en Puerto Vallarta.

Yussara Canales sostuvo que su propuesta busca conocer cómo se realiza la prestación de servicios municipales, el suministro de agua potable, la recolección de basura, la seguridad pública y diversos señalamientos que justificaban una revisión a fondo.

“Hablamos de un municipio que se está endeudando a niveles insostenibles, donde el camión de la basura simplemente no pasa, donde las calles huelen a caño, porque drenaje está colapsado y el agua no llega a las viviendas”, dijo.

La legisladora vallartense advirtió que que incluso tratándose de un gobierno encabezado por un alcalde del Partido Verde, ella y el coordinador de la bancada del PVEM, José Guadalupe Buenrostro, respaldaron la revisión, porque la transparencia debe aplicarse sin excepciones.