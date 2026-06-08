Reta Morena al gobernador a aplicarse un examen toxicológico

Érika Pérez García, la presidenta de Morena Jalisco, durante la conferencia de prensa semanal.

Ante las acrobacias que realizó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en una unidad del transporte público, cuando se inauguró el patio para los autos de plataforma, en el Aeropuerto, la presidenta de Morena, Érika Pérez García, hizo un reto al mandatario estatal para que se practique un examen toxicológico y psicológico.

La dirigente de Morena señaló que ellos van a decir dónde se realice esos estudios y que se hagan públicos.

El senador de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, criticó la frivolidad y desvinculación de los gobernantes de Movimiento Ciudadano con las necesidades del pueblo y lamentó que un estado tan importante como Jalisco tenga un representante cirquero.

“Además de vandalizar el transporte, manda un mal ejemplo, estamos a nada de pedir una evaluación psicológica y toxicológica. Es denigrante la forma en que califican los usuarios de redes sociales al gobernador, es denigrante la forma como se está conduciendo la persona a quien se le otorgó la confianza para gobernar este estado”, aseveró Lomelí Bolaños.

El video se viralizó y ha recibido cientos de comentarios no solo de Jalisco, sino de otros estados del país.

Comités municipales

La presidenta de Morena informó que continuan con la tarea de instalar los nuevos comités municipales y dio a conocer que realizarán asambleas informativas entre junio y agosto para fortalecer la defensa de la soberanía nacional, como lo solicitó la presidenta nacional morenista, Ariadna Montiel.

“No vamos a las plazas a imponer ideas. Vamos a escuchar, a informar, a seguir construyendo junto a la gente el futuro de nuestro estado, porque Jalisco merece un gobierno cercano a la gente, sensible a sus necesidades y comprometido con el bienestar colectivo”, aseveró.