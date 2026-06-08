Detienen a presunta asaltante de clientes bancarios

Mujer acusada de participar en robo a clientes bancarios

La presunta integrante de una banda de asaltantes de clientes bancarios, que operaba en el municipio de Lagos de Moreno, fue vinculada a proceso, según informó la Fiscalía de Jalisco.

Se trata de Laura Socorro “N”, a quien se le señala como presunta responsable de un robo a mano armada registrado el pasado 14 de mayo, luego de que una pareja acudió a un banco en el Centro de Lagos de Moreno para cambiar dos cheques.

La Fiscalía del Estado indicó que la ahora detenida se hallaba al interior de la sucursal, fingiendo ser una cliente más, pero observando los movimientos de los cuentahabientes, sin realizar ella ninguna operación bancaria.

Cuando las víctimas salieron a la calle, la mujer comenzó a seguirlas de cerca y unas cuadras más adelante, les hizo una señal a tres hombres que iban a bordo de una motocicleta.

Al llegar a un estacionamiento público, dos de los sujetos de la moto amagaron a la pareja con un arma de fuego tipo escuadra para consumar el atraco, y le quitaron 100 mil pesos en efectivo.

La Fiscalía informó que días después, una de las víctimas identificó a la imputada “cuando se encontraba bajo resguardo de elementos de la policía municipal”, pero no aclaró por qué situación la mujer estaba en dicha situación.

Luego de que ante el Ministerio Público con sede en Lagos de Moreno la presunta ladrona Laura Socorro “N” fue plenamente identificada, quedó a disposición de un juez de Control, quien posteriormente le dictó prisión preventiva oficiosa por un año además un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.