Mónica Magaña: el reclutamiento forzado también se esconde en videojuegos y redes sociales

El reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes a través de redes sociales, videojuegos en línea y falsas ofertas de empleo debe atenderse no sólo desde la prevención, sino también mediante un marco legal más sólido que permita combatir esta práctica desde sus distintas formas de operación, señaló la diputada local Mónica Magaña durante un encuentro con estudiantes del plantel Santa Margarita del CECyTEJ.

Ante cerca de 200 alumnos, la legisladora explicó que muchas de las estrategias utilizadas por grupos delictivos no comienzan con violencia evidente, sino con mensajes aparentemente inofensivos que buscan generar confianza. “Muchas veces empieza con un mensaje amable, una oferta de trabajo o un ‘amigo’ nuevo en un videojuego. Por eso hay que reconocer las señales desde el principio”, expresó.

Mónica Magaña

Magaña destacó que las juventudes son especialmente vulnerables a este tipo de engaños cuando se presentan como oportunidades laborales atractivas o promesas de ingresos rápidos. Por ello, insistió en la necesidad de fortalecer la cultura de la denuncia, la educación digital y la discusión legislativa para generar herramientas que permitan prevenir, detectar y sancionar con mayor eficacia estas conductas.

Entre las señales de alerta mencionó las promesas de dinero fácil, las solicitudes para mantener secretos, los acercamientos insistentes de personas desconocidas en plataformas digitales y cualquier forma de intimidación o presión. También pidió a las y los estudiantes acudir a familiares, docentes o personas de confianza cuando enfrenten situaciones que les generen dudas o preocupación.

“Lo más importante es que ustedes no están solos. Hablen, pidan ayuda, cuéntenle a alguien. Pedir ayuda es lo más valiente que pueden hacer”, señaló la legisladora.

Mónica Magaña

Acciones para frenar el reclutamiento forzado

El Gobierno de Jalisco ha reforzado las acciones de prevención y vigilancia, especialmente en la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque, considerada uno de los principales puntos de captación de jóvenes mediante engaños. Desde el inicio de la administración de Pablo Lemus Navarro, autoridades estatales, federales y municipales, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, mantienen operativos permanentes para detectar posibles víctimas y prevenir desapariciones.

Como parte de esta estrategia se han instalado sistemas de videovigilancia conectados al C5 Jalisco, filtros de identificación para pasajeros y controles de acceso en terminales de autobuses. Además, se impulsa la campaña preventiva “No es lo que parece”, enfocada en alertar sobre ofertas de trabajo fraudulentas y otros métodos de enganche.

Las autoridades han subrayado que combatir este fenómeno requiere no sólo operativos de seguridad, sino también prevención, coordinación institucional y el fortalecimiento de las leyes, ya que el reclutamiento hoy también ocurre a través de redes sociales, videojuegos y plataformas digitales.