Todo listo para el Medio Maratón de Tlaquepaque; esperan a más de 3 mil corredores

Más de 3 mil atletas participarán este domingo en la edición XVI del Medio Maratón de San Pedro Tlaquepaque y la carrera recreativa de 5 kilómetros, cuyos registros ya se encuentran agotados, informó el Consejo Municipal del Deporte (COMUDE).

El director del organismo, José David Ruvalcaba Carrillo, detalló que la jornada deportiva comenzará a las 6:00 de la mañana con la competencia de silla de ruedas, seguida por la salida de los corredores élite y posteriormente del resto de los participantes.

“Estamos listos, totalmente preparados porque recibimos a tres mil participantes en dos carreras 21K y 5K, iniciamos a las 06:00 horas con salida y meta en Pila Seca, salen los 15 competidores de la carrera de silla de ruedas, a las 06:05 corredoras y corredores élite y a las 06:10 el resto del contingente”, explicó.

El medio maratón contará con categorías de 18 a 39 años, 40 a 49, 50 a 59 y 60 años y más, además de la categoría élite y la modalidad de silla de ruedas. En la prueba de 5 kilómetros competirán 500 personas en las ramas femenil y varonil.

La salida y la meta estarán ubicadas en la Unidad Administrativa Pila Seca. El recorrido atravesará vialidades como el bulevar Marcelino García Barragán, avenida Niños Héroes, Río Juárez, Calzada González Gallo, Marcos Montero, Constitución y Donato Guerra.

“Fue una intención de que visitantes que vienen a Tlaquepaque estén ese día involucrados en nuestra gran fiesta y que también vivan junto con nosotros esta bonita experiencia”, señaló el titular del COMUDE.

Los ganadores absolutos de las ramas femenil y varonil recibirán un premio de 34 mil pesos cada uno. Además, habrá premios económicos para los tres primeros lugares de cada categoría.

La entrega de paquetes para los participantes se realizará el sábado, de las 9:00 a las 18:00 horas, en el Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio. Cada corredor recibirá su playera oficial, número de competencia y artículos proporcionados por los patrocinadores.