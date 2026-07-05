Activará DIF Jalisco Centro de Acopio en apoyo a familias afectadas por los sismos en Venezuela

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Con el propósito de brindar apoyo humanitario a la población venezolana afectada por los recientes sismos, el Sistema DIF Jalisco, en coordinación con el Sistema Nacional DIF, pondrá en marcha un Centro de Acopio a partir del 6 de julio, en las oficinas centrales ubicadas en Av. Alcalde #1220, colonia Miraflores, Guadalajara.

La ayuda se recibirá de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, y será canalizada al Sistema Nacional DIF para su envío y entrega organizada a las familias damnificadas.

El acopio contempla víveres no perecederos, artículos de primera necesidad, herramientas de rescate y productos de limpieza, entre otros insumos indispensables para atender la emergencia.

Productos sugeridos para donación

Alimentos enlatados : atún, sardina, verduras con sistema abrefácil.

: atún, sardina, verduras con sistema abrefácil. Alimentos instantáneos : sopas, café soluble, leche en polvo, cereales, galletas, barras energéticas, crema de cacahuate sin azúcar, fruta deshidratada.

: sopas, café soluble, leche en polvo, cereales, galletas, barras energéticas, crema de cacahuate sin azúcar, fruta deshidratada. Alimentos para bebés : papillas, cereales de fácil preparación, leche de fórmula.

: papillas, cereales de fácil preparación, leche de fórmula. Artículos de higiene : papel higiénico, jabón, shampoo, pasta y cepillo dental, desodorantes, pañales, toallas húmedas y femeninas, repelente de insectos.

: papel higiénico, jabón, shampoo, pasta y cepillo dental, desodorantes, pañales, toallas húmedas y femeninas, repelente de insectos. Herramientas de rescate : cascos, guantes, linternas, silbatos, picos, palas, carretillas, barras de palanca.

: cascos, guantes, linternas, silbatos, picos, palas, carretillas, barras de palanca. Insumos de primeros auxilios : alcohol, algodón, agua oxigenada, analgésicos, desparasitantes, gasas, vendas, suero oral, cinta adhesiva, micropore.

: alcohol, algodón, agua oxigenada, analgésicos, desparasitantes, gasas, vendas, suero oral, cinta adhesiva, micropore. Productos de limpieza : cloro, detergente, lavatrastes, desinfectante multiusos, escoba, cubeta, jalador, jerga, bolsas de basura.

: cloro, detergente, lavatrastes, desinfectante multiusos, escoba, cubeta, jalador, jerga, bolsas de basura. Otros apoyos: alimento para mascotas, cobijas, casas de campaña, colchonetas, catres, lonas.

El Sistema DIF Jalisco hace un llamado a la solidaridad de las y los jaliscienses para sumarse a esta causa y contribuir con donaciones que atiendan las necesidades más urgentes de las familias afectadas.

Cada aportación representa una muestra de esperanza y apoyo para quienes hoy enfrentan las consecuencias de esta emergencia.