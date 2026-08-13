Yussara Canales pide condonar cobros de agua a colonias afectadas por fallas de SEAPAL

Yussara Canales

La diputada Yussara Canales González presentó una iniciativa de acuerdo legislativo para solicitar al Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (SEAPAL) otorgar descuentos de 100 por ciento en los servicios de agua potable y alcantarillado a usuarios domésticos de las colonias afectadas durante este año.

Canales González preciso que la propuesta contempla eliminar la totalidad de los recargos y gastos de ejecución que, en su caso, se hayan generado para los usuarios afectados.

La funcionaria destacó que durante el año se han registrado cortes e intermitencias en el suministro, agua turbia, fugas y desbordamientos de aguas negras en distintos puntos de Puerto Vallarta.

Entre las zonas que han reportado afectaciones se encuentran Versalles, Fovissste 100, la Zona Romántica, La Floresta, Tamarindos, Bobadilla, Magisterio, Las Juntas, El Remance y Emiliano Zapata.

Yussara Canales detalló que alrededor de 70 colonias han enfrentado interrupciones del servicio relacionadas con fallas de energía eléctrica. Además, señaló que en abril aproximadamente 143 de las 350 colonias de Puerto Vallarta permanecieron durante varios días sin agua debido a fracturas en infraestructura hidráulica.

“Las familias no pueden seguir pagando las consecuencias de un servicio deficiente. Si el agua no llega, llega sucia o las familias viven entre aguas negras, no es justo cobrarles como si recibieran un gran servicio. Primero debe estar el derecho de la gente a tener agua suficiente, salubre y asequible”, expresó.

La iniciativa también solicita al alcalde de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía González, garantizar el acceso al agua potable de manera suficiente, asequible y con calidad.

Adicionalmente, plantea que el Consejo de Administración de SEAPAL restablezca el suministro en las colonias que continúan con intermitencias, realice labores de limpieza y desazolve de los registros de alcantarillado, coloque las tapas faltantes y elabore un diagnóstico sobre las condiciones actuales del servicio hidrosanitario.

Canales González sostuvo que el acceso al agua constituye un derecho humano y señaló que las autoridades deben garantizar que el recurso llegue a los hogares en condiciones suficientes, salubres, aceptables y asequibles.

La Crónica de Hoy 2026