Jalisco analiza proyecto Olinia para transporte de primera y última milla

Con el objetivo de explorar nuevas alternativas de electromovilidad para atender las necesidades de traslado en la primera y última milla, autoridades del Gobierno de Jalisco conocieron el proyecto Olinia, impulsado por el Gobierno de México como una propuesta para democratizar y dignificar el acceso a la movilidad eléctrica.

Olinia (Cortesía)

Durante una reunión con representantes de la estrategia, se presentaron las características de los vehículos eléctricos que contempla el proyecto, los cuales cuentan con distintas configuraciones de acuerdo con las necesidades de uso.

Una de las versiones está destinada al transporte de carga y cuenta con espacio para un conductor y un acompañante, además de una caja trasera para realizar labores de reparto. Otra configuración está diseñada para el traslado de pasajeros, con capacidad de hasta seis personas, cinturones de seguridad y acceso para silla de ruedas.

Los vehículos tienen una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, por lo que se plantean como una alternativa para recorridos urbanos y traslados de corta distancia.

Durante la presentación también se explicó que el costo de adquisición de las unidades podría recuperarse en aproximadamente tres años, debido al ahorro que representa su operación eléctrica frente al uso de vehículos que funcionan con combustibles convencionales.

Tras conocer la propuesta, el Gobierno de Jalisco informó que analizará la viabilidad de incorporar estos vehículos como una alternativa para el transporte comunitario.

Como parte de este proceso, las autoridades estatales solicitarán que Jalisco sea considerado como una entidad interesada en el proyecto Olinia y buscarán obtener información adicional sobre los esquemas de financiamiento y las especificaciones técnicas de las unidades, con el propósito de evaluar sus posibles aplicaciones en el estado.

En la reunión participaron Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte; Manuel Herrera Vega, secretario de Desarrollo Energético Sustentable; y Paola Bauche Petersen, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

También estuvieron presentes Candi Ashanti Domínguez Manjarrez, promotora de la estrategia del proyecto Olinia; Mariana Bulos Rodríguez, directora general de Transporte Público; y Jesús Carlos Soto Morfin, director general de Seguridad Vial.

El análisis del proyecto forma parte de la búsqueda de alternativas de movilidad que permitan atender trayectos cortos y facilitar la conexión de las personas con otros sistemas de transporte, particularmente en los recorridos conocidos como primera y última milla.