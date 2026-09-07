Guadalajara recupera sus espacios públicos y fortalece la vida comunitaria: Vero Delgadillo

La recuperación de los espacios públicos se ha convertido en uno de los ejes de la administración de la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, con una estrategia que combina rehabilitación, iluminación, mantenimiento y generación de actividades para que las y los tapatíos vuelvan a apropiarse de parques, plazas, calles y unidades deportivas.

La política de Vero Delgadillo incluye la intervención de espacio público incluyó la rehabilitación de espacios emblemáticos

Uno de los principales frentes ha sido la rehabilitación de vialidades. De acuerdo con la presidenta municipal, durante estos dos años se han intervenido más de 820 calles y avenidas, con una inversión superior a mil millones de pesos, de los cuales 400 millones se destinaron a la zona oriente de la ciudad.

A estas acciones se suman intervenciones integrales en el Barrio de Analco, donde se renovaron 11 calles con concreto hidráulico, así como trabajos en vialidades como Independencia, José Luis Velazco, Degollado, Prisciliano Sánchez, Hidalgo, República, Vallarta y Lázaro Cárdenas.

“Sé cuánto te importa que tus seres queridos se sientan seguros mientras están en la calle, por eso durante estos dos años hemos arreglado más de 820 calles y avenidas, hemos mejorado la iluminación de más de 100 parques y renovado 26 espacios deportivos”, señaló Delgadillo.

La política de Vero Delgadillo incluye la intervención de espacio público incluyó la rehabilitación de espacios emblemáticos

Iluminar para recuperar

La iluminación también ocupa un lugar central en esta política de espacio público. El municipio intervino más de 15 unidades habitacionales, entre ellas Villas de San Juan, El Sauz, Estadio, Plutarco Elías Calles, Rancho Nuevo y Javier Mina, con una inversión de 41 millones de pesos.

Además, se iluminaron más de 117 parques, 10 avenidas y 41 monumentos, con una inversión acumulada de 253.9 millones de pesos. Estas acciones forman parte del objetivo de convertir a Guadalajara en el primer municipio de México con el 100 por ciento de su red de alumbrado público operando con tecnología LED.

Para Delgadillo, recuperar estos espacios no se limita a mejorar su imagen, sino a generar condiciones para que las personas puedan convivir, formar redes vecinales y fortalecer el cuidado comunitario.

La política de Vero Delgadillo incluye la intervención de espacio público incluyó la rehabilitación de espacios emblemáticos

Espacios que son parte de la ciudad

La estrategia también contempla la recuperación de lugares emblemáticos. En coordinación con el Gobierno de Jalisco se renovaron espacios como La Minerva, Plaza Tapatía, Plaza Fundadores y Plaza Liberación, sitios que durante los últimos meses han recuperado actividad y presencia ciudadana.

A esto se suman proyectos impulsados con vecinos y el Consejo de Colaboración para mejorar puntos representativos, como Las Nueve Esquinas, bajo la idea de que el espacio público también puede convertirse en un punto de encuentro entre quienes habitan la ciudad.

En materia deportiva, Guadalajara renovó 26 espacios, mientras que entre las intervenciones recientes destacan el nuevo Comedor Comunitario, la Unidad Deportiva número 39 y la Biblioteca “Fernando del Paso”, ubicada en el Parque Garden, proyecto que representó una inversión de 9.7 millones de pesos.

La política de Vero Delgadillo incluye la intervención de espacio público incluyó la rehabilitación de espacios emblemáticos

La recuperación también busca extenderse a otros horarios. Con la estrategia Bien de Noche, el Centro de Guadalajara incorporó actividades nocturnas que han logrado reunir a más de 100 mil personas por jornada, convirtiendo calles y plazas en escenarios para la convivencia y la actividad cultural.

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