Ofrecerá DIF Zapopan campaña de salud para mujeres

El DIF Zapopan realizará una Campaña de Salud para la Mujer durante septiembre, con mamografías y exámenes para la detección de cáncer cervicouterino sin costo.

Las mamografías se llevarán a cabo el viernes 11 de septiembre en el Área Médica del DIF Zapopan, ubicada en avenida Laureles 777. Las interesadas deberán realizar un registro previo en el teléfono 33 3836 3444, en las extensiones 6709 y 6713.

Los exámenes para la detección de cáncer cervicouterino se realizarán el sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Centro Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM), ubicado en privada Santa Laura 171, entre Santa Ana y Santa Laura, en la colonia Lomas del Bosque.

Para este servicio será necesario agendar una cita vía WhatsApp en el número 33 3012 6607. El DIF Zapopan indicó que quienes acudan deberán presentarse aseadas, sin desodorante ni talco y con ropa de dos piezas.

Además de esta campaña, el organismo mantiene servicios médicos para la población en distintos centros del municipio.

En el CEMAM se ofrecen rehabilitación física, auxiliares auditivos y oftalmología especializada. La atención y orientación se brinda de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas, en el teléfono 33 3836 3452.

En el Área Médica del DIF Zapopan se cuenta con odontología, campaña permanente de cataratas, densitometrías óseas y optometría. La atención es de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas, en el 33 3836 3473, extensiones 6709, 6012, 6713 y 6026.

También se ofrece consulta médica general gratuita y certificados médicos en las Habilitecas de Venta del Astillero, Santa Ana Tepetitlán, Atemajac, El Briseño, San Juan de Ocotán, Vista Hermosa, Lomas de Tabachines, Villa de Guadalupe, Arenales Tapatíos, Santa Lucía y en el CRES Villa La Loma.

Estos servicios tienen información disponible en el 33 3836 3475, de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas.

El mismo número atiende información sobre los servicios de podología, disponibles en las Habilitecas de Santa Ana Tepetitlán, Santa Lucía, Atemajac, El Briseño, San Juan de Ocotán, Vista Hermosa, Lomas de Tabachines, Villa de Guadalupe, Arenales Tapatíos, Parques del Auditorio y CRES Villa La Loma.

En materia de odontología, el servicio se encuentra disponible en las Habilitecas de Santa Ana Tepetitlán, Santa María del Pueblito, San Juan de Ocotán, Vista Hermosa, Parques del Auditorio y Miramar, también de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas.