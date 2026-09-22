SET y SIAPA llaman a regularizar adeudos de agua; excluyen casas de acciones de ejecución

Regularizar antes de llegar a una acción de cobro es el objetivo de la estrategia que pusieron en marcha el Servicio Estatal Tributario de Jalisco (SET) y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), ante una cartera vencida cercana a los 838 millones de pesos.

La cartera está integrada por 50 mil 20 cuentas y, de acuerdo con el SET, las acciones tienen una diferencia importante según el tipo de usuario: mientras que para las cuentas de casa habitación el procedimiento es de carácter preventivo e informativo, las medidas de ejecución se concentran en cuentas comerciales e industriales.

Carlos Arias Madrid, jefe del Servicio Estatal Tributario, subrayó que las cuentas habitacionales están excluidas de las acciones de ejecución.

“En estas acciones de ejecución están excluidas al 100 por ciento las cuentas de casa habitación y quiero ser muy enfático en esto”, señaló.

En estos casos, las brigadas tienen como propósito informar a los usuarios sobre la existencia de un adeudo y orientarlos para que puedan regularizarlo. También pueden canalizarlos al SIAPA cuando exista alguna inconformidad relacionada con la cuenta, los pagos, la medición o la facturación.

Hasta ahora, el SET reporta la entrega de alrededor de 36 mil 500 cartas invitación, equivalentes a cerca de 95 por ciento de las cuentas habitacionales contempladas en esta primera cartera.

Estas cartas no representan un embargo ni una acción de ejecución. Su función es notificar al usuario sobre la existencia del adeudo y ofrecerle información sobre las alternativas disponibles para ponerse al corriente.

Servicio Estatal Tributario (FABYOLA ROSALES)

El cobro coactivo, para cuentas comerciales e industriales

La situación cambia para los usuarios comerciales e industriales cuyos adeudos ya se encuentran dentro de procedimientos individualizados. En estos casos pueden realizarse notificaciones, requerimientos de pago y, conforme a las disposiciones fiscales, iniciar procedimientos administrativos de ejecución.

El SET reportó que la primera cartera fue entregada durante agosto y que las acciones territoriales comenzaron en Guadalajara y Zapopan.

Además de la cobranza, el organismo inició revisiones a grandes consumidores para verificar que el tipo de contrato corresponda con el consumo y la actividad que realmente se desarrolla en los inmuebles.

A la fecha se han iniciado 796 procedimientos de revisión. Con ellos se busca detectar, entre otras situaciones, establecimientos comerciales o industriales que mantienen contratos registrados como habitacionales, así como posibles inconsistencias relacionadas con la medición o el suministro.

Cuando se encuentre alguna irregularidad, los usuarios podrán acudir ante el SIAPA para realizar las aclaraciones o modificaciones correspondientes.

“¿Qué queremos? Que la gente se regularice a tiempo y que evite cualquier acción de cobro”, expresó Arias Madrid.

Datos para regularizar y evitar fraudes

Para esta estrategia, el SET destinó a 132 servidores públicos que participan en labores de orientación, notificación, revisión y ejecución. El personal que acude a los domicilios debe identificarse mediante gafete y acreditación institucional y explicar el motivo de la visita.

Un punto importante para los usuarios es que ningún brigadista o ejecutor está autorizado para recibir dinero directamente. No deben entregar efectivo, realizar pagos con tarjeta al personal, hacer depósitos o transferencias a cuentas distintas de las oficiales, ni entregar bienes a cambio de detener una actuación.

Los pagos deben realizarse únicamente mediante los canales oficiales del SIAPA. Si durante una visita alguien solicita dinero, la recomendación es no realizar el pago y reportar la situación a través de las redes oficiales del SET Jalisco o, si se trata de una situación de extorsión, al 911.

El SIAPA mantiene además alternativas para quienes buscan ponerse al corriente, entre ellas descuentos en recargos y convenios de pago, sujetos a los requisitos y condiciones establecidos.

Datos

Cartera vencida: aproximadamente 838 millones de pesos.

aproximadamente 838 millones de pesos. Cuentas incluidas: 50 mil 20.

50 mil 20. Cuentas de casa habitación: 38 mil 410.

38 mil 410. Cuentas comerciales e industriales: 11 mil 610.

11 mil 610. Cartas invitación entregadas: alrededor de 36 mil 500.

alrededor de 36 mil 500. Cobertura de cuentas habitacionales: cerca de 95 por ciento.

cerca de 95 por ciento. Requerimientos de pago: 6 mil 748.

6 mil 748. Solicitudes de inmovilización de cuentas bancarias: 2 mil 375.

2 mil 375. Vehículos con inmovilización administrativa: 2 mil 5.

2 mil 5. Inmuebles en procesos de embargo y, en su caso, remate: 143.

143. Procedimientos de revisión a grandes consumidores: 796.

796. Servidores públicos participantes: 132.

Opciones de regularización:

100 por ciento de descuento en recargos al cubrir el adeudo en una sola exhibición.

Convenios de pago en parcialidades con descuentos de hasta 65 por ciento, conforme a las condiciones aplicables.

80 por ciento de descuento en los términos autorizados por el Decreto 30216/LXIV/26 y para las colonias determinadas por el acuerdo correspondiente del SIAPA.

Los beneficios señalados están vigentes hasta el 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con los requisitos de cada modalidad.

Información: SIAPATEL 073 o 33-3668-2482.

Importante: los 838 millones de pesos corresponden al valor de la cartera entregada al SET para su gestión; no representan dinero ya recuperado. Los resultados de recaudación serán dados a conocer una vez que existan cortes financieros conciliados y validados.