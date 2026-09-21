Zapopan suma 41 sistemas de captación de lluvia en escuelas

El Gobierno de Zapopan inauguró un sistema de captación de agua de lluvia en la primaria Luis G. Basurto, ubicada en Valle de los Molinos, como parte del programa Escuelas de Lluvia, con el que el municipio suma 41 sistemas instalados en planteles educativos.

De acuerdo con autoridades municipales, estos sistemas benefician a 13 mil 221 estudiantes y tienen un potencial conjunto de captación de 8.6 millones de litros de agua al año.

Durante 2026 fueron instalados 25 sistemas de captación en escuelas de Zapopan, como parte de un proyecto impulsado por Arca Continental y Fundación Coca-Cola México en el marco del legado del Mundial 2026. En total, el programa municipal cuenta con 59 Escuelas de Lluvia desde su inicio en 2022, de las cuales 18 sistemas fueron instalados con inversión propia y 41 mediante donaciones.

En la primaria Luis G. Basurto se colocó un kit mediano que incluye dos tinacos con capacidad conjunta de 10 mil litros, además de separadores de primeras aguas, filtros para hojas, reductores de turbulencia, pichanchas flotantes y filtros de sedimentos.

El director del plantel, Ramiro Villanueva Preciado, señaló que la instalación permitirá mejorar el acceso al agua en la escuela y evitar la suspensión de clases por falta del recurso.

“Al instalar estas cisternas, estos tinacos, nos ayudaron a nosotros como escuela a brindar un mejor servicio educativo, ya no tener que suspender clases por la cuestión de la carencia de este vital líquido”, afirmó.

El sistema también contempla un componente educativo para promover el uso responsable del agua entre la comunidad escolar. La metodología incluye la formación de un comité de guardianes del agua, un autodiagnóstico sobre la problemática hídrica, diseño participativo e integración de actividades educativas.

Entre las dinámicas dirigidas a estudiantes se encuentran Guardianes de la Lluvia, Porra del Agua y Presenta tu Sistema, con las que se busca fomentar una cultura del agua y prácticas de sustentabilidad.

María Gómez Rueda, coordinadora general de Construcción de Comunidad de Zapopan, destacó la participación conjunta de autoridades, iniciativa privada y organizaciones civiles para desarrollar este tipo de proyectos.

Por su parte, Juan Carlos Barrera Juárez, director de Arca Continental Región Occidente, señaló que durante este año fueron entregados 25 sistemas de captación de lluvia ya instalados en escuelas del municipio.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, destacó que además del aprovechamiento del agua, el programa busca generar conciencia entre las nuevas generaciones sobre el cuidado de los recursos naturales.

La primaria Luis G. Basurto es la primera escuela Nissan, construida mediante la colaboración entre el Gobierno de Zapopan, que donó el terreno; Nissan, responsable de la construcción, y la Secretaría de Educación, encargada de su apertura y operación.