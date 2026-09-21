Jalisco

A través de tres encuentros de emprendimiento, usuarias del CREA promovieron sus productos, ampliaron sus redes de contacto y fortalecieron sus proyectos de negocio, como parte de las acciones para impulsar la independencia económica de las mujeres.

Encuentros de Emprendedoras del CREA fortalecen la autonomía económica de las mujeres en Jalisco

Por Angélica Villanueva
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El talento, la creatividad y la capacidad emprendedora de las mujeres fueron protagonistas en los tres Encuentros de Emprendedoras organizados por el CREA, espacios diseñados para impulsar la promoción, vinculación y crecimiento de proyectos encabezados por mujeres en Jalisco.

Durante estas jornadas, las participantes tuvieron la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos, compartir experiencias, presentar sus iniciativas y establecer contactos que contribuyan al fortalecimiento de sus negocios y al desarrollo de nuevas oportunidades de mercado.

Los encuentros reunieron a usuarias del CREA que, a través de diversas propuestas productivas y comerciales, mostraron el potencial del emprendimiento femenino como una herramienta para generar ingresos, consolidar proyectos de vida y contribuir al bienestar de sus familias y comunidades.

Además de convertirse en una plataforma de difusión para marcas y productos locales, estos espacios favorecieron el intercambio de conocimientos, la colaboración entre emprendedoras y la construcción de redes de apoyo que permiten enfrentar de mejor manera los retos que implica iniciar o consolidar un negocio.

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Las participantes expusieron una amplia variedad de artículos y servicios, reflejo de la innovación y diversidad que caracteriza a los emprendimientos liderados por mujeres, quienes día a día trabajan para hacer crecer sus proyectos mediante esfuerzo, dedicación y constancia.

El CREA destacó que uno de los principales objetivos de estas actividades es brindar herramientas y oportunidades para que las mujeres fortalezcan su autonomía económica, generen ingresos propios y accedan a mejores condiciones de desarrollo personal y profesional.

La promoción del emprendimiento femenino se ha convertido en una estrategia clave para reducir brechas de desigualdad, ya que permite ampliar las oportunidades de participación económica de las mujeres y fortalece su capacidad de toma de decisiones dentro de sus hogares y comunidades.

En este contexto, iniciativas como los Encuentros de Emprendedoras buscan crear condiciones favorables para que más mujeres consoliden sus proyectos productivos, amplíen sus redes de comercialización y fortalezcan sus capacidades empresariales.

Con estas acciones, el CREA reafirma su compromiso de impulsar espacios que visibilicen el trabajo de las mujeres y contribuyan a su crecimiento económico, bajo la premisa de que cuando una mujer emprende y alcanza sus metas, también abre camino para que otras puedan transformar su futuro.

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