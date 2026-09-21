Encuentros de Emprendedoras del CREA fortalecen la autonomía económica de las mujeres en Jalisco

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El talento, la creatividad y la capacidad emprendedora de las mujeres fueron protagonistas en los tres Encuentros de Emprendedoras organizados por el CREA, espacios diseñados para impulsar la promoción, vinculación y crecimiento de proyectos encabezados por mujeres en Jalisco.

Durante estas jornadas, las participantes tuvieron la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos, compartir experiencias, presentar sus iniciativas y establecer contactos que contribuyan al fortalecimiento de sus negocios y al desarrollo de nuevas oportunidades de mercado.

Los encuentros reunieron a usuarias del CREA que, a través de diversas propuestas productivas y comerciales, mostraron el potencial del emprendimiento femenino como una herramienta para generar ingresos, consolidar proyectos de vida y contribuir al bienestar de sus familias y comunidades.

Además de convertirse en una plataforma de difusión para marcas y productos locales, estos espacios favorecieron el intercambio de conocimientos, la colaboración entre emprendedoras y la construcción de redes de apoyo que permiten enfrentar de mejor manera los retos que implica iniciar o consolidar un negocio.

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Las participantes expusieron una amplia variedad de artículos y servicios, reflejo de la innovación y diversidad que caracteriza a los emprendimientos liderados por mujeres, quienes día a día trabajan para hacer crecer sus proyectos mediante esfuerzo, dedicación y constancia.

El CREA destacó que uno de los principales objetivos de estas actividades es brindar herramientas y oportunidades para que las mujeres fortalezcan su autonomía económica, generen ingresos propios y accedan a mejores condiciones de desarrollo personal y profesional.

La promoción del emprendimiento femenino se ha convertido en una estrategia clave para reducir brechas de desigualdad, ya que permite ampliar las oportunidades de participación económica de las mujeres y fortalece su capacidad de toma de decisiones dentro de sus hogares y comunidades.

En este contexto, iniciativas como los Encuentros de Emprendedoras buscan crear condiciones favorables para que más mujeres consoliden sus proyectos productivos, amplíen sus redes de comercialización y fortalezcan sus capacidades empresariales.

Con estas acciones, el CREA reafirma su compromiso de impulsar espacios que visibilicen el trabajo de las mujeres y contribuyan a su crecimiento económico, bajo la premisa de que cuando una mujer emprende y alcanza sus metas, también abre camino para que otras puedan transformar su futuro.