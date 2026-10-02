Fiestas de Octubre alargan la noche: Mi Tren y Mi Macro ampliarán sus horarios

Las Fiestas de Octubre no sólo modifican el ritmo del recinto ferial; también hacen que la ciudad se mueva hasta más tarde. Para facilitar el regreso de quienes acudan a conciertos, juegos y actividades nocturnas, Mi Tren y Mi Macro ampliarán sus horarios durante los días de mayor asistencia.

Las Líneas 1, 2 y 3 de Mi Tren operarán hasta la 01:00 de la madrugada los viernes, sábados y domingos de la celebración. En el caso de Mi Macro, las últimas salidas de la Troncal T01 y Complementaria C01 de Mi Macro Periférico, así como de las terminales de Mi Macro Calzada, serán a las 00:15 horas.

La ampliación busca ofrecer una alternativa para quienes prefieran dejar el automóvil en casa y regresar en transporte público después de las actividades del recinto. A este esquema se sumarán dos servicios especiales de Mi Tren, pensados para conectar con zonas que quedan fuera de las rutas habituales de las líneas ferroviarias.

Las rutas R06B, con dirección a San Esteban, en Zapopan, y R05B, hacia El Castillo, en El Salto, tendrán salidas especiales desde la lateral de Periférico Norte, en el cruce con avenida Mariano de la Bárcena. Los horarios serán a las 22:30, 23:00, 23:30 y 00:00 horas.

El horario ampliado no se limitará a los fines de semana. También se aplicará en diez jornadas entre semana en las que se prevé una mayor llegada de visitantes a las Fiestas de Octubre, por lo que quienes planeen acudir en esas fechas podrán considerar el transporte público como parte de su ruta de regreso.

Además del operativo de movilidad, la Secretaría de Transporte instalará dentro del núcleo principal del Auditorio un módulo para realizar el refrendo de licencias de conducir para automovilistas, motociclistas y choferes.

El espacio contará también con servicio de copias de documentos y certificación de licencias, mientras que en el stand de Transporte las familias podrán acercarse a actividades relacionadas con la movilidad segura y sustentable. Para niñas y niños habrá dinámicas gratuitas que buscan explicar, de manera sencilla, las diferentes formas en que las personas se desplazan por la ciudad.

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