Nuevo pozo de Punto Sur aportará 40 litros por segundo al abasto de agua en Tlajomulco

El Gobierno de Tlajomulco entregó el nuevo pozo profundo de agua potable de Punto Sur, con una capacidad aproximada de 40 litros por segundo, infraestructura que será incorporada al sistema municipal de abastecimiento.

El pozo tiene una profundidad aproximada de 180 metros y, de acuerdo con el municipio, su producción es suficiente para abastecer a alrededor de 16 mil habitantes. La obra tuvo una inversión de 18 millones de pesos y forma parte de un plan multianual de infraestructura hídrica de mil 200 millones de pesos.

El director de Infraestructura Hidráulica, Héctor Gabriel Chaires Muñoz, explicó que el proyecto incluyó desde la instalación eléctrica hasta el equipamiento para la extracción y conducción del agua.

“Es un pozo de 180 metros aproximadamente. Y actualmente este pozo nos está dando 40 litros por segundo, que serían suficientes para abastecer a una población de 16 mil habitantes”, detalló.

El funcionario señaló que la infraestructura permitirá llevar agua a zonas como Nueva Galicia y reducir la necesidad de abastecimiento mediante pipas durante los periodos de estiaje.

“Por ejemplo, Nueva Galicia estábamos llevando en épocas de estiaje al mes casi 600 pipas de 20 mil litros. Esto, la verdad, se dice muy fácil, pero son más de 10 millones de litros que estábamos llevando por ahí”, explicó.

El equipamiento contempla sistemas electromecánicos, electrificación, caseta de control, tableros, medición, válvulas, cloración y una garza de llenado, además de las obras civiles necesarias para la operación del pozo.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que el agua extraída permitirá mejorar la distribución hacia comunidades y fraccionamientos de la zona de López Mateos, entre ellos Nueva Galicia, Tulipanes y sectores de San Agustín.

“Es una calidad de agua la que sale de este pozo muy buena, que ya nos va a permitir precisamente a zonas de San Agustín donde tenemos complicaciones y a zonas de los fraccionamientos de Nueva Galicia y toda esa parte, así como en Tulipanes que batallábamos mucho en los temporales de estiaje, ya poder tener una mejor distribución”, afirmó.

Quirino Velázquez indicó que, dentro del plan de mil 200 millones de pesos, se han destinado recursos a infraestructura hidráulica en la zona de López Mateos y señaló que la estrategia contempla nuevas fuentes de abastecimiento y las obras necesarias para llevar el agua hasta los puntos de mayor demanda.

El proyecto forma parte de la estrategia “Tlajo Cuida el Agua”, que incluye la incorporación y equipamiento de nuevas fuentes, así como la construcción de líneas de alimentación para conducir el agua desde los puntos de extracción.

El municipio plantea que la atención de la demanda hídrica requiere también infraestructura para conducción, almacenamiento, potabilización y distribución, además de la perforación y equipamiento de nuevos pozos.