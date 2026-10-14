Guadalajara invertirá 50 millones de pesos en obras de mejoramiento urbano en Santa Tere

El Gobierno de Guadalajara inició obras de mejoramiento urbano en Santa Tere, uno de los barrios tradicionales de la ciudad, con una inversión estimada de 50 millones de pesos para renovar la infraestructura, mejorar la accesibilidad peatonal y preservar la identidad de la zona.

El director de Obras Públicas de Guadalajara, Juan Carlos Arauz, informó que uno de los principales trabajos será la instalación subterránea del cableado eléctrico y de telecomunicaciones, con el propósito de retirar las instalaciones aéreas en el corazón del barrio.

“Bajar y migrar las instalaciones aéreas, lo que es el cableado eléctrico y el de las cableras, para poder migrar y hacerlas subterráneas”, explicó el funcionario.

La intervención también contempla la rehabilitación de banquetas, la adecuación de rampas de acceso universal y la construcción de cruceros seguros para facilitar los desplazamientos peatonales y mejorar las condiciones de movilidad para las personas con discapacidad y la población en general.

Los trabajos se realizarán en el polígono del primer cuadro de Santa Tere, delimitado por las calles Pedro Buzeta y Ramos Millán, así como por Hospital y Herrera y Cairo.

Además, se repavimentará la calle General Coronado, en el tramo comprendido entre José María Vigil y Juan Manuel. Las labores incluyen el desbastado de la superficie actual, la colocación de una nueva carpeta asfáltica y la instalación de señalamiento vial.

Arauz señaló que estas acciones forman parte de la política municipal de atención a los barrios tradicionales y fundacionales de Guadalajara, por su relevancia en la identidad de la ciudad.

“Estos barrios le dan la esencia a las y los tapatíos”, expresó.

Santa Tere concentra comercios, restaurantes y establecimientos que forman parte de la actividad económica de Guadalajara, además de ser un punto de encuentro para habitantes y visitantes. Por ello, la renovación de sus vialidades y espacios públicos busca mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades cotidianas de la zona.

Por su parte, la diputada local Verónica Jiménez destacó la importancia de mantener una comunicación permanente con los habitantes del barrio para identificar sus necesidades y dar seguimiento a las obras.

“Hacemos las cosas de la mano de los ciudadanos (...) las obras suceden porque ustedes las demandan, pero también van evolucionando de la forma en la que ustedes nos van indicando”, señaló.

La inversión estimada de 50 millones de pesos se destinará a las distintas intervenciones de infraestructura urbana, con las que el municipio busca mejorar la movilidad, la accesibilidad y la imagen de uno de los barrios más emblemáticos de Guadalajara.