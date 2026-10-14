Piden que la construcción del nuevo acueducto forme parte de estrategia integral de seguridad hídrica

. Los ambientalistas piden que la obra garantice qué no se sacará agua extra al lago.

El planteamiento del nuevo acueducto Chapala–Guadalajara debe partir del compromiso de no extraer más agua al lago de la que actualmente está autorizada en la concesión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que es de 240 millones de metros cúbicos al año y analizarse como parte de una estrategia integral de seguridad hídrica, advirtió el Instituto Corazón de la Tierra AC.

Mediante un comunicado, la asociación ambientalista advirtió que deben reducirse las pérdidas en los sistemas de distribución de agua (calculadas entre 36% y 50%) como punto clave de una estrategia integral de gestión del líquido.

La eficiencia de la infraestructura es importante, pero no sustituye la obligación de garantizar la calidad del agua, proteger las fuentes de abastecimiento y conservar los ecosistemas que sostienen su disponibilidad.

En ese contexto, el Instituto Corazón de la Tierra plantea a las instituciones responsables que se atiendan estas cuatro observaciones:

1. Garantizar información pública y vigilancia efectiva de la calidad del agua. Publicar periódicamente los resultados completos de los análisis en las fuentes de abastecimiento, plantas potabilizadoras y redes de distribución, así como comunicar oportunamente los riesgos sanitarios identificados y las medidas correctivas correspondientes.

2. Establecer una mesa de diálogo sobre el acueducto Chapala–Guadalajara. Hacer públicos los estudios técnicos, económicos, ambientales y sociales que justifican el proyecto; evaluar sus beneficios, costos y alternativas; y garantizar la participación de las comunidades ribereñas, las instituciones académicas y las organizaciones de la sociedad civil.

3. Impulsar una estrategia integral de restauración y manejo de la cuenca. Fortalecer la conservación forestal, el control de la erosión, la prevención y sanción a descargas contaminantes (urbanas e industriales), el saneamiento de aguas domésticas y la transición hacia prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles, en coordinación con las autoridades de Jalisco, Michoacán y la federación.

4. Fortalecer la gobernanza del agua y la garantía de los derechos humanos. Establecer mecanismos permanentes de atención a las denuncias ciudadanas, rendición de cuentas y participación social efectiva.

Las obras de infraestructura son parte de la solución, pero no bastan sin la prevención de la contaminación, la aplicación de sanciones y la conservación de las fuentes de abastecimiento y el fortalecimiento de las instituciones para que respondan de forma adecuada a la sociedad.

La estrategia propuesta debe plantearse dentro de un enfoque de Manejo integral de Recursos Hídricos y Manejo Integral de Cuencas Lacustres.