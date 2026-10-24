Proyecta IMSS Jalisco centro infantil para más de 200 niños en Autlán

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco proyecta la construcción del primer Centro de Educación y Cuidados Infantiles (CECI) en Autlán de Navarro, con capacidad para atender a más de 200 niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años cumplidos.

El delegado del IMSS en Jalisco, Marco Antonio Hernández Carrillo, informó que el proyecto contempla una inversión estimada superior a 68 millones de pesos. Para su desarrollo, el Ayuntamiento de Autlán de Navarro donó al Instituto un terreno de seis mil metros cuadrados, de los cuales 2 mil 880 metros cuadrados se destinarán a la construcción del centro.

El inmueble contará con ocho salas de atención distribuidas por etapas de desarrollo: una de Inicial 1, dos de Inicial 2, tres de Inicial 3 y dos de Preescolar 1. También dispondrá de servicios de Pedagogía, Fomento a la Salud, Administración y Servicio, así como Alimentación.

Hernández Carrillo señaló que el nuevo centro busca ampliar las prestaciones sociales para las familias trabajadoras de la región, al ofrecer un espacio de atención profesional y segura para las infancias mientras sus madres y padres cumplen con sus jornadas laborales.

El modelo educativo de los CECI prioriza el desarrollo integral de niñas y niños mediante actividades e interacciones acordes con cada etapa de la primera infancia. Además, contempla la participación de una Mentora Educativa, encargada de contribuir a la implementación de estrategias pedagógicas y a la mejora continua de las prácticas educativas.

Con este proyecto, el IMSS Jalisco busca fortalecer la atención y el cuidado infantil en Autlán de Navarro, así como brindar mayores alternativas de apoyo a las familias trabajadoras del municipio.