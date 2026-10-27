El Gobierno de Jalisco presenta agenda hídrica a la Mesa de Impulso Económico de la entidad

El Gobierno de Jalisco presentó los proyectos de infraestructura hidráulica previstos para el periodo 2026-2030 ante representantes del sector empresarial, académico y laboral, con el objetivo de fortalecer el abastecimiento, mejorar la calidad del agua y modernizar los sistemas de distribución y saneamiento en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Durante la tercera sesión ordinaria de la Mesa de Impulso Económico al Estilo Jalisco, encabezada por el gobernador Pablo Lemus Navarro, se expusieron las obras que se desarrollan y las acciones contempladas para atender una problemática que, de acuerdo con el mandatario, se ha acumulado durante décadas.

“Nosotros recibimos un problema de hace décadas, que fue el problema de agua de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y lejos de andarme quejando o echándole la culpa a alguien, lo que tengo que hacer es resolverlo (...) Mi momento histórico es resolver el problema del agua”, afirmó.

Lemus Navarro adelantó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentará el miércoles 28 de octubre las acciones conjuntas de los gobiernos federal y estatal para el abastecimiento, conducción y distribución del recurso en la metrópoli.

El gobernador también descartó que los proyectos impliquen privatizar el servicio o contratar deuda para su ejecución. “Quiero dejarlo muy claro: no hay privatización del servicio, nunca hubo la intención, no hay y no habrá jamás intención de privatizar el servicio”, sostuvo. Añadió que la prestación del servicio continuará bajo responsabilidad del Estado, desde la captación y potabilización hasta la distribución mediante la infraestructura del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la tercera sesión de la Mesa de Impulso Económico (Edgar Quintana)

Desazolve y recuperación de infraestructura

Como parte de las acciones en marcha, el mandatario informó sobre los trabajos en la presa Las Pintas, donde se intervienen los canales de llegada y de llamada, además de realizarse labores parciales en el vaso de la presa y una sangría perimetral.

Al corte del 25 de octubre, se habían retirado más de 5 mil metros cúbicos de material, como parte de las labores para mejorar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica del Sistema Antiguo de Abastecimiento.

Estas intervenciones buscan contribuir a la operación de las dos principales fuentes de suministro para el Área Metropolitana de Guadalajara: el Lago de Chapala y la presa El Zapotillo, mediante trabajos que se realizarán con participación de los gobiernos estatal y federal.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la tercera sesión de la Mesa de Impulso Económico (Edgar Quintana)

Acueducto y modernización de la potabilizadora

Por su parte, Ernesto Marroquín Álvarez, secretario de Gestión Integral del Agua, presentó los proyectos destinados a fortalecer las fuentes de abastecimiento, modernizar la infraestructura hidráulica y mejorar la distribución, el saneamiento y el reúso del recurso.

Entre las obras destaca el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, que contempla aproximadamente 42 kilómetros de infraestructura para la conducción del agua, con la finalidad de modernizar el sistema y dar mayor confiabilidad al suministro.

También se expuso el proyecto de modernización y ampliación de la Planta Potabilizadora número 1, ubicada en Miravalle, con el que se prevé alcanzar una capacidad de tratamiento de 7 mil 500 litros por segundo. La intervención busca mejorar la calidad del agua que recibe la población y dar mayor continuidad al servicio.

La agenda hídrica formó parte de la reunión empresarial, en la que también se dio seguimiento a las acciones del Gabinete Económico y a los resultados de las mesas regionales, con el propósito de vincular las necesidades de los sectores productivos con los proyectos estratégicos de la entidad.