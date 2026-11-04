Clausura PROEPA empresa por derrame de vinazas en carretera de Atotonilco El Alto

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) clausuró totalmente este martes 3 de noviembre una empresa dedicada al coprocesamiento de bagazo y vinazas, luego de que se registrara un derrame de estos residuos sobre la carretera Ayotlán, en el municipio de Atotonilco El Alto.

La medida se aplicó tras detectar un manejo inadecuado de las vinazas, residuos líquidos que quedaron fuera de las instalaciones de la compañía y alcanzaron la vía pública, lo que motivó la intervención de la autoridad ambiental.

A partir de estos hechos, la PROEPA iniciará un procedimiento administrativo sancionador en forma de juicio, conforme a la legislación vigente. Como parte del proceso, la empresa contará con un plazo de 15 días para ejercer su derecho de defensa y presentar las manifestaciones que considere pertinentes.

La clausura total busca atender las irregularidades detectadas en el manejo de residuos y evitar que continúen las condiciones que propiciaron el derrame.

La dependencia estatal señaló que estas acciones forman parte de las labores de vigilancia para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental, prevenir daños al entorno y fortalecer la justicia ambiental en Jalisco.