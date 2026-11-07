Acuerdan condonar el pago del agua en 627 colonias del AMG

Como una medida de justicia y equidad para las familias que han enfrentado problemas en el suministro de agua potable, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció la presentación de una iniciativa de decreto ante el Congreso del Estado para condonar el pago del servicio en 627 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La propuesta contempla los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026, periodo en el que diversas zonas de la metrópoli han registrado escasez de agua debido a la implementación del Esquema de Rotación del Servicio de Agua, por lo que se busca que las personas usuarias no tengan que cubrir el costo de un servicio que no han recibido de manera efectiva.

El anuncio se realizó en conjunto con las presidentas y los presidentes municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto y Juanacatlán, quienes respaldaron la iniciativa desde la Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Lemus Navarro explicó que, en el caso de quienes ya realizaron el pago anual estimado, se contempla aplicar una bonificación correspondiente a los tres meses en su recibo del próximo año.

“Quienes ya pagaron el Estimado Anual, lo que se haría es bonificarle por estos tres meses de servicio, en esas 627 colonias afectadas, para su recibo del próximo año”, detalló.

De acuerdo con la distribución presentada, Guadalajara concentra 258 colonias afectadas; Zapopan, 210; San Pedro Tlaquepaque, 111, y Tonalá, 48. En conjunto, estas demarcaciones representan las 627 zonas contempladas en la propuesta.

El Gobernador señaló que, mientras se atiende la problemática, el Gobierno de Jalisco y los municipios mantienen acciones para reducir las afectaciones mediante el abastecimiento con pipas, la instalación de cisternas y la entrega de tinacos, entre otras medidas de apoyo a las familias.

Asimismo, indicó que se trabaja en las obras de infraestructura necesarias para mejorar el suministro y avanzar hacia el cese del Esquema de Rotación del Servicio de Agua, con el propósito de garantizar que más colonias reciban agua limpia y de calidad.

La iniciativa presentada ante el Poder Legislativo plantea establecer mecanismos claros, objetivos y transparentes para atender a las personas usuarias cuando el servicio no se proporcione de manera efectiva. Su aplicación dependerá del análisis y aprobación del Congreso del Estado.

El mandatario estatal reiteró que se mantendrá el trabajo coordinado con los ayuntamientos y el Gobierno Federal para fortalecer el abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, particularmente después del acuerdo alcanzado con la Federación para impulsar proyectos de infraestructura hídrica.