Renueva Tlaquepaque vialidades cercanas a Centro Histórico con 54 mdp

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque destina más de 54 millones de pesos a la rehabilitación de dos vialidades estratégicas cercanas al Centro del municipio, con trabajos que incluyen renovación de pavimento, banquetas y redes hidrosanitarias.

Una de las intervenciones se desarrolla en las calles República de Guatemala y República de Chile, en el tramo de Alfareros a Las Américas, donde se rehabilitan 1.4 kilómetros con una inversión cercana a los 24 millones de pesos.

Gabriel Sánchez Niño, director de Construcción y Mantenimiento, informó que los trabajos incluyen sustitución de la carpeta asfáltica, rehabilitación de banquetas, balizamiento y colocación de topes. Esta obra registra un avance del 65 por ciento.

La vialidad es utilizada por distintas rutas de transporte público que ingresan al Centro de Tlaquepaque y conectan con colonias como Santa María, Colonial Tlaquepaque, Quintero, Prados de Tlaquepaque, Lomas de Tlaquepaque y Santo Santiago.

Renovación calles Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

La segunda obra se realiza en la calle Niños Héroes, entre Mariano Escobedo y Paseo de los Abetos, donde se intervienen aproximadamente 600 metros lineales con una inversión cercana a los 30 millones de pesos.

En este punto se lleva a cabo una rehabilitación más profunda, que contempla la sustitución de las redes de agua potable y drenaje, el ajuste de líneas de gas existentes y la construcción de pavimento de concreto hidráulico y banquetas nuevas.

De acuerdo con Sánchez Niño, esta intervención responde al tránsito constante de vehículos de carga pesada por la presencia de establecimientos y empresas comerciales en la zona. El concreto hidráulico busca ofrecer una superficie con mayor resistencia al paso continuo de este tipo de unidades.

Las dos obras buscan mejorar la circulación vehicular y peatonal, además de renovar infraestructura subterránea que incide en los servicios de la zona.