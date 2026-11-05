Propone Lemus condonar cobros del SIAPA en las 627 colonias afectadas por tandeos

El gobernador de Jalisco Pablo Lemus Navarro anunció que este jueves 5 de noviembre presentaría una iniciativa ante el Congreso del Estado para condonar el cobro del servicio de agua a las familias de las 627 colonias afectadas por “el sistema de rotación de agua y los tandeos”.

El gobernador hizo el anuncio tras reunirse y pedir anuencia a los presidentes y presidentas municipales del AMG

“Esta exención, correspondiente a los tres últimos meses del año, podrá reflejarse directamente en sus recibos o convertirse en compensaciones para facturaciones posteriores, especialmente para las y los usuarios que hayan realizado el pago del estimado anual”, precisó el mandatario.

Aseguró que “el diálogo constante, como el que hemos tenido esta mañana (en una reunión con alcaldes y alcaldesas) nos ha permitido trabajar de la mano con los municipios, sumar esfuerzos y construir soluciones para las familias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) afectadas por la escasez de agua, mientras podemos concluir las obras que nos permitan recuperar los caudales habituales”.

“El agua nos necesita trabajando juntas y juntos, coordinados, con voluntad política y poniendo a Jalisco por delante”, enfatizó el gobernador.