Transforma Jalisco su red hospitalaria con inversión superior a 20 mil mdp

En el marco de la entrega del Segundo Informe de Gobierno de Pablo Lemus Navarro, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, se comparten las principales acciones y resultados en materia de salud; Jalisco reporta una inversión superior a los 20 mil 667 millones de pesos destinada al fortalecimiento de su infraestructura hospitalaria y de atención médica, mediante la construcción de nuevas unidades, la remodelación de hospitales y la ampliación de los servicios de emergencia.

Entre los proyectos destacados se encuentra el inicio de la construcción del Hospital Civil de la Costa, en Puerto Vallarta, una obra que busca ampliar la capacidad de atención médica de alta especialidad en la región y que será el eje de la primera red de hospitales escuela en el país. El proyecto permitirá acercar servicios especializados a las familias de la costa jalisciense y fortalecer la formación de profesionales de la salud.

A la par, comenzó la remodelación del Hospital General de Occidente (HGO) “Zoquipan”, una de las principales unidades médicas del estado, con trabajos orientados a modernizar sus instalaciones y mejorar las condiciones en las que se atiende a miles de pacientes.

Otro de los proyectos es la construcción del primer Centro de Cuidados Perinatales, en Zapopan, que estará enfocado en brindar atención integral durante el embarazo, el nacimiento y el periodo neonatal, con especial atención a la salud de las madres y sus bebés.

En el rubro de atención de emergencias, el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) recibió una inversión de 429 millones de pesos para fortalecer su capacidad operativa. Como parte de esta estrategia se adquirieron 146 vehículos nuevos de emergencia, con lo que el estado alcanza un total de 836 ambulancias, destinadas a mejorar la atención prehospitalaria y facilitar el traslado oportuno de pacientes.

Estas acciones forman parte de la estrategia estatal para ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud, tanto en la atención hospitalaria como en los servicios de urgencias, además de mejorar la cobertura y las condiciones de las unidades médicas.

El Gobierno de Jalisco también destaca la continuidad de un sistema estatal de salud independiente, que brinda servicios a la población que acude a las unidades de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), particularmente a los 2.4 millones de personas afiliadas al Seguro Médico al Estilo Jalisco.

Con estas inversiones y proyectos, la administración estatal plantea ampliar las oportunidades de acceso a los servicios médicos y avanzar hacia un modelo de atención más cercano, oportuno y humano para las familias jaliscienses.