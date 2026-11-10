A quien corresponda: Del Cuento al Encuentro 2003-2026

El libro será presentado en FIL Guadalajara 2026

En el año 2003, el Centro Guadalajara del PEN Internacional*, en colaboración con el PEN de Italia, publicamos en Si Scrive, una revista Literaria que dirigía el escritor, editor y diplomático italiano Emanuele Bettini, a una treintena de escritores mexicanos, en su mayoría de Guadalajara.

Lo que para Bettini era “una revista”, para nosotros era un libro de 300 páginas, con textos de autores consagrados de entonces, como Ernesto Flores y Paula Alcocer, junto a las jóvenes promesas Cecilia Eudave y Mario Heredia, hoy escritores consolidados.

Gracias a las gestiones de Emanuele Bettini, se logró el apoyo del gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña; de la secretaria de Cultura, Sofía González Luna, y del director de publicaciones de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Manuel Cadavieco. Fue un documento histórico que unió a México e Italia y mereció el reconocimiento del entonces embajador de México en Italia, Rafael Tovar y de Teresa, quien envió una carta de felicitación a Emanuele Bettini.

Veintitrés años después, la Feria Internacional del libro de Guadalajara tiene como país invitado de honor, precisamente a Italia, y una de las autoras de Si Scrive, la doctora Yolanda Zamora, propuso reeditar ese libro, para solidarizarnos con los escritores italianos que nos visiten. Yo secundé inmediatamente su propuesta.

Empezamos por pedirles autorización a los autores que aún vivían, para publicar sus mismos textos que ya estaban traducidos al italiano. A la única que no pude localizar fue a la poeta Carmen Villoro, todos los demás aceptaron.

Pero los derechos de autor eran de Emanuele Bettini, y aunque habían pasado veinte años, pude comunicarme con él para pedirle su autorización. Inmediatamente nos cedió los derechos para publicar el nuevo libro que llevaría por título Dal Racconto All’ Incontro.

Emanuele volvió a apoyarnos como entonces y no solo escribió un texto para el libro, sino que nombró en su representación a la doctora Marisela Morales, ya que él no puede viajar por motivos de salud. Ella fue la primera Procuradora de la República y a su vez diplomática.

Dal Racconto All’ Incontro, es una coedición del Centro Guadalajara del PEN Internacional, cuyo presidente es el doctor Arturo Camacho; del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Guadalajara, que preside el maestro Daniel López; y de la Escuela de Escritores Sogem Guadalajara, de la que soy fundadora y directora.

La edición estuvo a cargo del poeta Jorge Orendain, director de la editorial La Zonámbula.

El libro de presentará el sábado 28 de noviembre,las seis de la tarde, en la sala A, del área internacional de la FIL.

Felicitamos a los autores y, como en todas las antologías, involuntariamente faltan algunos que deberían estar. Envíamos a ellos nuestro reconocimiento.