Jalisco registró 19% de incremento en la actividad agropecuaria en el segundo trimestre de 2026

Eduardo Ron Ramos debió esperar casi cuatro horas para comparecer ante los diputados. La diputada del PRI ofreció disculpas por el atraso.

La sesión de Glosa (análisis) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) comenzó con un atraso de casi cuatro horas en el Congreso de Jalisco.

Este viernes, el secretario del ramo, Eduardo Ron Ramos, fue citado para presentar las acciones y pendientes de su dependencia en 2026, como parte del II Informe del gobernador Pablo Lemus, a las 12.00 horas, sin embargo, la sesión del Pleno arrancó casi hasta las 4 de la tarde.

La razón fue que la Comisión de Hacienda, donde se iban a aprobar los descuentos de 100% en las tarifas del SIAPA, se alargó por casi tres horas, sin haber llegado a acuerdos y eso atrasó la sesión del Pleno.

Por ello, la diputada del PRI, María del Refugio Camarena, ofreció una disculpa al funcionario del Gabinete Estatal y a sus colaboradores.

“Saludo con mucho gusto al secretario de Desarrollo Rural, Eduardo Ron Ramos y quiero saludar a todo su equipo de trabajo y comenzar ofreciéndoles una disculpa por la demora de esta comparecencia, del desahogo de esta Glosa. Ojalá que las próximas glosas no sea así. Una disculpa, a nombre de toda la Legislatura”, expresó.

La legisladora del PRI quien tiene experiencia en el tema del campo y la ganadería fue crítica al señalar que Jalisco es llamado el “Gigante Agroalimentario” a escala nacional. Sin embargo, más allá de las cifras, los agroproductores y ganaderos viven un contexto de adversidades.

“Sin embargo, detrás de los datos macroeconómicos y de los registros históricos de exportación, nuestras productoras y productores agricolas y pecuarios enfrentan hoy una de las crisis estructurales más severas de los últimos años. Durante 2026 el campo jalisciense ha tenido que sortear el desplome de los precios internacionales de los granos, el alza continua de los insumos, la escasez de mano de obra y la incertidumbre en los mercados respecto a la revisión del T-MEC”, dijo la ex diputada federal.

La diputada del PRI, Cuquis Camarena, señaló que el gobierno federal tiene en el "abandono" al campo.

Ante esta crisis, dijo la legisladora, existe un “abandono institucional del gobierno federal” y se deja a Jalisco con la enorme responsabilidad de respaldar a las familias que garantizan la soberanía ailmentaria de nuestro país.

El secretario de Agricultura, Eduardo Ron Ramos, en su intervención presumió que pese a ese contexto de crisis que presentó la legisladora Cuquis Camarena, Jalisco creció 19% en su actividad agropecuaria, en el trimestre más reciente:

“Para cerrar decirles que acaban de darnos el indicador trimestral de la acticidad económica estatal, que es un indicador de aceleracion económica y al segundo trimestre del año crecieron las actividades agroalimentarias en Jalisco, el 19% y también decirles que acaban de dar los resultados del IMSS y Jalisco es el primer lugar en empleos formales a escala nacional (en actividades primarias), con 100 mil empleos formales, para que vean que las cosas las están haciendo bien nuestros productores y nuestras productoras”, subrayó.

Se informó que Jalisco es líder nacional agropecuario de México, al aportar 13% del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario del país y 17.8% de los alimentos básicos que consumen los mexicanos.

Jalisco es líder nacional en producción de huevo (51% de la producción nacional), leche (20%), maíz, tamarindo, carne de cerdo (24%), agave tequilero, chía, frambuesa (66%), pitaya y coco.

La Sader Jalisco ejerció un gasto de 1,685 millones de pesos en 2026. Un dato relevante es que este año se asignaron 142 millones de pesos para otorgar un apoyo de 150 pesos por tonelada a productores de maíz blanco.

La Glosa de la Secretaría de Agricultura tuvo una duración de dos horas con 50 minutos.