Guadalajara

Los productores trasladarán alrededor de 700 mil piezas para su venta en la Feria del Nacimiento, que se realizará del 16 de noviembre al 24 de diciembre en el Velódromo Agustín Melgar.

Apoyará Tlaquepaque a 35 familias artesanas para llevar sus nacimientos a feria en CDMX

Por Ricardo Gómez

Alrededor de 700 mil piezas elaboradas por 35 familias artesanas de San Pedro Tlaquepaque llegarán a la Ciudad de México para su comercialización en la tradicional Feria del Nacimiento, que se llevará a cabo del 16 de noviembre al 24 de diciembre.

El Gobierno municipal apoyará con el traslado de las figuras y los puestos de venta hasta el Velódromo Agustín Melgar, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, para facilitar la participación de los productores en esta exposición.

El secretario de Fomento Económico y Cultural, Arwin Armando Ramos Casas, explicó que las familias se preparan durante todo el año para elaborar nacimientos, una tradición artesanal que ha dado reconocimiento a Tlaquepaque entre los compradores de la capital del país.

La producción que llevarán incluye desde nacimientos pequeños, integrados por 20 o 30 piezas, hasta conjuntos de gran formato que pueden alcanzar las 100 figuras, con distintos diseños y técnicas de elaboración.

“Es un compromiso más de la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura con nuestras artesanas y artesanos. Cada año se otorga este apoyo para que puedan viajar a la Ciudad de México y tengan la oportunidad de representar a Tlaquepaque con sus creaciones, que son muy buscadas en esta localidad”, señaló el funcionario.

El apoyo municipal consiste en facilitar el transporte de las piezas y los puestos, de manera que las familias puedan concentrarse en la exhibición y venta de sus productos durante poco más de un mes.

Artesanías de Tlaquepaque en Ciudad de México (Gobierno Tlaquepaque)

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