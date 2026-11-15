Apoyará Tlaquepaque a 35 familias artesanas para llevar sus nacimientos a feria en CDMX

Alrededor de 700 mil piezas elaboradas por 35 familias artesanas de San Pedro Tlaquepaque llegarán a la Ciudad de México para su comercialización en la tradicional Feria del Nacimiento, que se llevará a cabo del 16 de noviembre al 24 de diciembre.

El Gobierno municipal apoyará con el traslado de las figuras y los puestos de venta hasta el Velódromo Agustín Melgar, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, para facilitar la participación de los productores en esta exposición.

El secretario de Fomento Económico y Cultural, Arwin Armando Ramos Casas, explicó que las familias se preparan durante todo el año para elaborar nacimientos, una tradición artesanal que ha dado reconocimiento a Tlaquepaque entre los compradores de la capital del país.

La producción que llevarán incluye desde nacimientos pequeños, integrados por 20 o 30 piezas, hasta conjuntos de gran formato que pueden alcanzar las 100 figuras, con distintos diseños y técnicas de elaboración.

“Es un compromiso más de la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura con nuestras artesanas y artesanos. Cada año se otorga este apoyo para que puedan viajar a la Ciudad de México y tengan la oportunidad de representar a Tlaquepaque con sus creaciones, que son muy buscadas en esta localidad”, señaló el funcionario.

El apoyo municipal consiste en facilitar el transporte de las piezas y los puestos, de manera que las familias puedan concentrarse en la exhibición y venta de sus productos durante poco más de un mes.