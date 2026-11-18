El diputado Alejandro Barragán dialoga con la secretaria de Planeación, Cinthya Cantero., en el Congreso.

El legislador del distrito 19 del sur de Jalisco, Alejandro Barragán Sánchez, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, manifestó su oposición a que el Ejecutivo estatal proponga, para el próximo año, una reducción al gasto para la entrega de uniformes y útiles escolares.

Este 2026, el programa Listo Jalisco, antes conocido como Mochila con Útiles, tuvo una asignación de 720 millones de pesos. Sin embargo, para el año próximo, la propuesta es reducirlo alrededor de 50% al dejarlo en 359 millones de pesos.

Alejandro Barragán se refirió al tema, durante la comparecencia de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco ante los diputados de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público.

El legislador, quien es el presidente de esa Comisión indicó que sobre el programa Listo Jalisco “se pondrá lupa” para evitar se presenten compras a sobreprecio.

“Es importante que los recursos no se dilapiden en actos de corrupción, tampoco en lujos, salarios excesivos o frivolidades de los funcionarios públicos. Queremos que cada peso se ejerza desde el Gobierno de Jalisco y ayude a mejorar el nivel de bienestar del pueblo”, refirió el legislador de Morena.

Al respecto, pidió a las instancias competentes que se realice una evaluación rigurosa para evitar el mal uso de los recursos públicos en este programa y se transparenten las dudas que se tienen sobre la operación del mismo.

“Como grupo parlamentario exigiremos en el estado que se invierta en educación y particularmente en beneficios que aligeren la carga económica de los padres, madres que mandan a sus hijos a la escuela”, indicó.

Barragán Sánchez agregó que también pondrán atención en la evaluación del programa “Yo Jalisco, Apoyo a las Personas Cuidadoras y Personas Dependientes de Cuidado”, para evitar opacidad e irregularidades.