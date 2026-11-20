El desabasto de medicamentos, la falta de vacunas y las dificultades que enfrentan los pacientes para acceder a estudios y tratamientos fueron parte de los cuestionamientos que la diputada Mónica Magaña planteó durante la comparecencia del secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Pablo Lemus.

En su participación, la legisladora de Movimiento Ciudadano, quien preside la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, defendió las decisiones de los gobiernos estatales de su partido para mantener el sistema de salud de Jalisco fuera de la administración federal, al considerar que esto ha permitido conservar la capacidad de atención a la población.

Mónica Magaña

Magaña señaló que las deficiencias del sistema federal tienen consecuencias directas en la economía y la vida cotidiana de las familias, particularmente cuando los pacientes deben regresar varias veces por una receta, esperar para realizarse estudios o conseguir una cirugía.

“Para un paciente al que le dicen: regrese mañana con su receta, ¿saben qué le significa? Otro camión, otro día en el trabajo”, expresó, al señalar que las personas terminan buscando alternativas para adquirir los medicamentos que no reciben en las instituciones públicas.

La diputada refirió que, de acuerdo con las cifras que presentó, el IMSS dejó sin surtir 7.8 millones de recetas en el país durante el último año, lo que representa alrededor de 21 mil recetas diarias. También cuestionó las deficiencias en la aplicación de vacunas y advirtió sobre las consecuencias del retroceso en materia de prevención de enfermedades como el sarampión.

“Esta glosa se trata de esto, hoy estamos hablando y estamos poniendo sobre la mesa, aunque a Morena le moleste”, sostuvo, al insistir en que detrás de cada medicamento faltante hay pacientes con enfermedades crónicas o terminales que necesitan atención oportuna.

Ante estos señalamientos, Magaña preguntó al secretario de Salud sobre los recursos que destinan el Gobierno de Jalisco y la Federación al sector, así como los niveles de abastecimiento de medicamentos en las instituciones estatales.

En respuesta, Héctor Raúl Pérez Gómez informó que, en el último reporte de entrega de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), durante este año únicamente llegó 27 por ciento de los recursos establecidos para los Hospitales Civiles de Guadalajara y 45 por ciento para el Instituto Jalisciense de Cancerología.

En contraste, indicó que el abasto de medicamentos con recursos de origen estatal alcanza 92 por ciento en términos generales y 90 por ciento en tratamientos para patologías de alto costo.

El funcionario también detalló que el Gobierno de Jalisco destinó 170 millones de pesos al Instituto Jalisciense de Cancerología y a los Hospitales Civiles de Guadalajara. A esta inversión se sumaron 20 millones de pesos de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para organizaciones de la sociedad civil que brindan apoyo a niñas, niños y adultos con cáncer.

La comparecencia permitió contrastar los niveles de abastecimiento y los recursos estatales y federales destinados a la atención médica, en un contexto en el que el acceso a medicamentos y tratamientos continúa siendo uno de los principales retos para los servicios públicos de salud.