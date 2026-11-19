El Gobierno de Zapopan y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) de Jalisco anunciaron una inversión de 759 millones de pesos para tres proyectos de movilidad y recuperación de espacios públicos, que se desarrollarán entre 2026 y 2027 en el municipio.

Las obras contemplan la construcción de una solución vial en avenida Tabachines, la continuidad de la pavimentación en avenida Juan Gil Preciado y una nueva etapa de trabajos en el Parquesote, anteriormente conocido como Gran Parque Sur, ubicado en la zona de Miramar.

Durante el anuncio, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, destacó que la inversión en infraestructura busca reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de movilidad y acceso a espacios públicos. Señaló que, en los últimos 11 años, el municipio ha destinado más de 15 mil millones de pesos a obra pública, mientras que el año pasado la inversión superó los dos mil millones.

Sobre la intervención en Tabachines, el alcalde señaló que se trata de una obra solicitada por habitantes de las colonias aledañas, debido a los problemas de circulación y los riesgos que representa el cruce actual.

“La solución vial de Tabachines es una obra que, de verdad, no hay colonia aledaña donde la mencione, que la gente no lo aplauda. Hoy es un viacrucis pasar por ahí, por tanto riesgo”, expresó.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, David Miguel Zamora Bueno, detalló que los trabajos en avenida Tabachines y Periférico comenzarán la próxima semana con la construcción de un primer retorno elevado tipo herradura, del lado de la Unidad Deportiva Tabachines, y se prevé que concluyan en mayo de 2027.

El proyecto se desarrollará por etapas para reducir las afectaciones a la circulación y evitar cierres viales totales. La intervención contempla posteriormente la construcción de un puente peatonal en la estación de Mi Macro Periférico, carriles laterales y un retorno operacional. Una tercera etapa, prevista para el próximo año, incluirá la construcción de una losa en el retorno.

“No se va a detener el tráfico y vamos a tratar de reducir la mayor cantidad de afectaciones durante la intervención”, explicó Zamora Bueno.

En cuanto a los recursos, la solución vial en Tabachines contará con 550 millones de pesos; la pavimentación de avenida Juan Gil Preciado tendrá un presupuesto de 133 millones, y la continuidad del Parquesote recibirá 76 millones de pesos.

La jefa de Gabinete del Gobierno de Zapopan, Paulina del Carmen Torres Padilla, señaló que, al cierre de los 12 años de administración municipal, se habrá acumulado una inversión de 17 mil millones de pesos en obra pública, que, sumada a los recursos estatales, alcanzará los 20 mil millones de pesos destinados a infraestructura.

“La obra pública es nuestra principal estrategia para combatir la desigualdad. Así es como hemos hecho obra, recuperado espacios abandonados, mejorando las calles, llevando infraestructura a las colonias que más lo necesitan”, afirmó.

Las autoridades señalaron que la estrategia de infraestructura municipal no se limita a la construcción de vialidades, sino que también contempla la recuperación de parques, renovación de banquetas, instalación de alumbrado y adecuación de espacios públicos para mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y convivencia en las colonias.