En lugar de realizar un acto protocolario, el Sistema DIF Tlajomulco decidió destinar los recursos previstos para su segundo informe de actividades a la compra de apoyos asistenciales, como despensas, sillas de ruedas y pañales para personas y familias que los necesitan.

La presidenta del organismo, Bianca Sunderman Arriero, explicó que la decisión busca convertir el gasto del evento en ayuda directa para la población, como parte de una política de atención cercana a las necesidades del municipio.

“Hoy nuestro compromiso es ayudar a quien más lo necesita, porque esta institución siempre está en la mejor disposición y este informe se convertirá en un apoyo real. Se convertirá en despensas, sillas, pañales, en lo que todo nuestro municipio requiera”, señaló.

Durante la presentación de los resultados de los primeros dos años de la administración, el DIF destacó que ha concretado más de 800 reintegraciones de niñas y niños que se encontraban bajo resguardo institucional, para que puedan regresar con sus familias o redes de apoyo.

Otro de los programas reportados fue Salud Cerca de Ti, que pasó de seis mil apoyos en su primera etapa a 15 mil beneficiarios. Durante este año, además, registró más de 80 mil acciones de salud.

En materia alimentaria, el organismo contempla entregar más de cinco mil despensas a familias en condiciones de vulnerabilidad. También reportó las Rutas de Cerquita y con Amor, mediante las cuales lleva sillas de ruedas, alimentos y otros apoyos hasta los hogares.

A estas acciones se suman el fortalecimiento de comedores comunitarios y Centros de Desarrollo Comunitario, así como la atención brindada durante las contingencias por lluvias, cuando se distribuyeron víveres, despensas y kits de limpieza.

El alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez reconoció el trabajo del organismo y sostuvo que su labor va más allá de la entrega de apoyos materiales.

“DIF es más allá de un membrete. El DIF es más allá de una dependencia, es mucho más allá de una institución. La verdad es que el DIF representa lo más valioso que tenemos como administración pública, donde podemos tener la posibilidad, lógicamente con el esfuerzo de muchísima gente detrás, de poder estar atentos y ayudar a quien más lo necesita”, expresó.

Por su parte, la directora del organismo, Anabel Rubio, atribuyó los resultados al trabajo del personal operativo y administrativo, así como al respaldo de la presidencia municipal y del Patronato.

El informe abarcó los dos primeros años de la actual administración y puso énfasis en los programas de atención a la salud, alimentación, asistencia social y reintegración familiar.