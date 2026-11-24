Por la imponente Cola de Caballo corre el agua del río Blanco que luego descarga en el río Santiago. Hoy conduce aguas residuales.

Se instaló una mesa de trabajo permanente para dar solución a los problemas de contaminación del río Blanco, situado a lo largo de 18 kilómetros en el municipio de Zapopan.

El encuentro fue encabezado por la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso, quien resaltó la importancia de la rendición de cuentas, tras más de siete años de trabajo, en conjunto con la comunidad para proteger este cuerpo de agua y la salud de los habitantes y estudiantes de la zona.

“Lo que buscamos es tener una coordinación interinstitucional para cuidar este cuerpo de agua y que todo el trabajo, todas las políticas públicas, nuestro presupuesto vaya enfocado a resolver el tema de su cuidado. A final de cuentas es un cuerpo de agua que ya está en un entorno urbano y que hay que cuidar y proteger”, subrayó.

Se hizo una inversión de 60 millones de pesos por parte del SIAPA y de algunas empresas para poder tener un gran colector que permita el entubamiento de aguas residuales y que tengan su disposición adecuada, buscando cuidar que el agua que lleve este río sea solo agua de nacimiento y agua de temporal, precisó la legisladora.

Durante la instalación de la mesa, se informó que el macro colector sanitario —construido en coordinación con el SIAPA y desarrolladoras de la zona, desde el tramo de Hacienda La Escoba hacia el poblado de Río Blanco— entrará en funcionamiento y conexión formal en aproximadamente dos semanas.

Esta obra duplica el diámetro de conducción anterior para encauzar exclusivamente las aguas residuales hacia la planta de tratamiento, evitando que los desechos sanitarios lleguen al cauce natural del arroyo y mitigando los malos olores que afectan a los fraccionamientos y planteles escolares.

La idea es que se haga supervisión para que granjas porcícolas no hagan sus descargas al río Blanco.

“En realidad, lo que pasa a veces es que de repente hay granjas porcícolas alrededor, hay personas que van y tiran sus desechos, que van y tiran muebles, tiran basura, tiran muchísimas cosas. Entonces, tenemos que tener una coordinación adecuada, las distintas autoridades, para hacer sanciones en el ámbito de sus competencias”, apuntó.

El río Blanco que tiene que estar vigilado y en eso se cuenta con el respaldo de vecinas y vecinos que hacen sus reportes, que hacen sus quejas y denuncias, precisó la legisladora.

Gabriela Cárdenas dijo que desde la Comisión de Hacienda se impulsará el poder contar con mayores recursos para la ampliación de la planta de tratamiento de Río Blanco, una vez que el macro colector quede instalado.

Entre los compromisos acordados está que las procuradurías federal y estatal de Protección al Ambiente (Profepa y Proepa) refuercen sus operativos de vigilancia, el gobierno de Zapopan haga lo propio para sancionar descargas de aguas residuales. A eso se sumará la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

El río Blanco nace en Nextipac, pasa cerca de Tesistán, recibe aporte de los bosques El Nixticuil y El Centinela y forma la cascada de la Cola de Caballo, tras de lo cual descarga al río Santiago.

La mesa de trabajo contó con la participación de representantes dcomités vecinales de la Zona Imperial, Maples Valle Imperial y Madeiras, entre otros, así como autoridades del SIAPA, del Ayuntamiento de Zapopan, representantes de desarrollos inmobiliarios y de fraccionamientos y la secretaria de Medio Ambiente, Paola Bauche Petersen.

Los representantes de las dependencias, la Semadet, legisladores y vecinos se volverán a reunir en la primera semana de diciembre.