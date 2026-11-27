En la imagen aparecen legisladores del PAN, Morena y MC, en la reanudación de la Comisión de Hacienda del Congreso.

Tras una semana de que la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso declaró un receso ante la falta de acuerdos, la sesión de trabajo se reanudó este viernes y en forma unánime, los diputados aprobaron la iniciativa que envió el gobernador Pablo Lemus, para que se aplique un descuento de 100% en las tarifas del SIAPA a 627 colonias, para los meses de noviembre y diciembre, con posibilidades de ampliarse a enero y febrero de 2027.

De acuerdo con el dictamen aprobado este viernes por los integrantes de la Comisión de Hacienda, el apoyo operará bajo los siguientes criterios:

La condonación del 100% aplicará sobre los primeros 25 metros cúbicos (m³) de consumo mensual en uso habitacional, así como para usuarios de uso comercial cuyo consumo total mensual no exceda los 25 m³. En el caso habitacional, si se rebasa ese límite, el usuario únicamente pagará el excedente a partir del metro cúbico 26.

El descuento se aplicará en la facturación correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del presente año. Respecto al mes de octubre —ya facturado—, se mantiene vigente el beneficio previo del 80% de descuento.

Las personas usuarias cuyas colonias estén incluidas, recibirán el descuento de forma directa en su recibo, sin necesidad de realizar trámites, incluso se brindará la condonación aunque no se encuentren al corriente en sus pagos previos.

Habitantes de otras colonias no contempladas en este decreto, podrán solicitar directamente ante el SIAPA la aplicación del beneficio si acreditan afectaciones generalizadas en el abasto o calidad del agua (quedan excluidas interrupciones aisladas por mantenimiento correctivo o reparación de fallas puntuales).

Se incluye un artículo transitorio para poder extender o ajustar el beneficio en enero y febrero de 2027 si persisten las fallas en el suministro.

A la sesión acudieron diez de los 13 diputados que integran la Comisión de Hacienda, de las bancadas de MC, Morena, PAN, PRI, PT, Futuro, Hagamos y PVEM.

La diputada de MC, Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, dijo que no se incluyó octubre, como estaba en la iniciativa, porque octubre ya se cobró y se pudo aplicar 80%.

“Es importante mencionar que por el ejercicio fiscal actual (2026) no se podía dejar la vigencia de los descuentos abierta. Sin embargo, se incluyó un artículo transitorio para que puedan hacerse ajustes en enero y febrero, en caso de que el problema continúe. Con esto confiamos que ya vamos a tener la posibilidad de otorgar los descuentos a la ciudadania, eso es lo más importante”, precisó.

El dictamen tiene que ponerse a votación en la sesión del Pleno, prevista para efectuarse el próximo lunes 30 de noviembre.

Aprueban Leyes de Ingresos 2027

Por otra parte, la Comisión de Hacienda aprobó los dictámenes de decreto de las 125 leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2027, con el propósito de establecer las disposiciones que regularán la recaudación de los ayuntamientos durante el próximo año.

La legisladora informó que los municipios de Puerto Vallarta y Zapotiltic no contemplan actualizaciones en sus leyes de ingresos. Detalló que 100 municipios registraron incrementos de entre 3 y 5 por ciento; otros 16 aprobaron ajustes entre el 6 y 7 por ciento, mientras que Atenguillo, Juanacatlán y San Juan de los Lagos establecieron aumentos del 8 por ciento, y Zapotlán del Rey del 9 por ciento.

Asimismo, señaló que Jamay y San Martín Hidalgo avanzan en la incorporación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referencia para sus leyes de ingresos. En contraste, Tototlán no presentó su actualización. Destacó que el incremento promedio general en las leyes de ingresos de los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara es de 4.95 por ciento. Además, mencionó que en ningún municipio habrá incrementos en las tarifas del agua potable.