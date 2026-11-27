La condonación del servicio de agua potable para 627 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ya fue aprobada por el Congreso de Jalisco, informó el gobernador Pablo Lemus Navarro a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

La iniciativa fue enviada por el mandatario estatal en conjunto con las y los presidentes municipales que integran la Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), como una medida de apoyo a las colonias que resultaron afectadas, principalmente, por el esquema de rotación o tandeos en el suministro.

Lemus agradeció a las diputadas y los diputados por respaldar la propuesta y destacó que, con la aprobación legislativa, se concreta la medida de condonación para las 627 colonias contempladas.

El gobernador aseguró que la atención a la problemática del agua continúa de manera permanente y que los trabajos están enfocados tanto en mejorar la calidad como en recuperar el suministro en las zonas afectadas.

“Seguimos trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en la solución del agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara. Vamos avanzando en la mejora de la calidad y del suministro”, afirmó.

Quiero informarles que se acaba de aprobar en la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado la condonación del pago de las cuotas del @siapagdl correspondientes a los meses de noviembre y diciembre para 627 colonias de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y… pic.twitter.com/klHp61Vbmj — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) November 27, 2026

En cuanto a las obras hidráulicas, Lemus sostuvo que las intervenciones que actualmente se realizan son responsabilidad del Gobierno estatal y que, conforme al programa de resultados, permitirán una disminución paulatina de los tandeos.

Como fecha de referencia para comenzar a reducir las restricciones en el servicio, reiteró el próximo 15 de diciembre.

“Yo se los prometí y me comprometí con ustedes, y juntos vamos a solucionar el problema histórico que tenemos de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara”, expresó.

El mandatario señaló que el propósito es dejar una infraestructura que permita resolver los problemas de abastecimiento a largo plazo y beneficiar a las siguientes generaciones.