Y eso que nunca han “sido los guapos del barrio”. Noche apoteósica de Hombres G en el 3 de Marzo

El Estadio 3 de Marzo de la Universidad Autónoma de Guadalajara lucía pletórico, entre luces robóticas multicolores, humo y el júbilo de 17 mil asistentes que lo llenaron a tope. Hombres G tocaba su canción número 17 en lo que iba de la noche del domingo 27 de abril de 2025. Esa que dice “Suéltate el pelo, y luego si quieres, el sujetador”. En un espacio de silencio, el cantante, bajista y líder de la agrupación española, David Summers, se agachó con el bajo Fender colgado al hombro y levantó del piso del escenario un brasier color beige que acababa de llegar vía aérea procedente de las primeras filas de fans. Ante el griterío del público lo alzó con el puño derecho, como si fuese un trofeo y tras unos instantes, se lo echó a uno de los tres músicos de metales que acompañaron durante la gira en México al grupo madrileño.

El guitarrista Dani Mezquita recogió otra prenda femenina similar, se puso a blandirla como si fuera el aspa de un helicóptero y también se la pasó a los integrantes de la sección de metales. La canción continuó con el trompetista y el trombonista culminando la coreografía que tenían ensayada pero haciendo girar los brasieres en lugar de sus instrumentos.

Ese fue tan sólo uno de los momentos cumbres del concierto de Hombres G en la capital de Jalisco, el tercero y último de la gira “Gracias, México Tour”, en una velada que comenzó con un retraso de 30 minutos. Estaba anunciada a las 20:30 horas, pero a las ocho apareció en las tres pantallas gigantes del escenario un cronómetro en cuenta regresiva. Primero marcó 45 minutos para el inicio y después otros 15.

A las nueve en punto, el grupo con más de 40 años de rodar por los escenarios, emergió interpretando la canción “Me he de comer esa tuna”. En cuanto la trompeta marcó el final del fragmento de la pieza músical vernácula, gran parte de los 17 mil espectadores ya estaban aclamando a la banda. Ese fue el preámbulo para la canción “México”, grabada en el año 1989 en ofrenda a la fidelidad de nuestro país hacia Hombres G.

Al terminar el tema, Summers saludó: “¿Cómo estáis, Guadalajara?, bueno, nosotros estamos de verdad felices de poder compartir esta Noche con vosotros. Han sido tres conciertos maravillosos en este maravilloso país. Ya cerramos aquí, en Guadalajara, en esta preciosa ciudad, os vamos a cantar un montón de canciones y las vais a cantar con nosotros; en definitiva ¡La vamos a pasar de puta madre!“, gritó y enseguida se escucharon los acordes de su emblemático hit “El ataque de las chicas cocodrilo”.

Apenas era la segunda rola. De ahí en adelante el público no dejó de cantar, vitorear, bailar y pedir con alaridos sus favoritas. Los asistentes pertenecían a varias generaciones, desde niños casi adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres de más de 30 y 40 años, hasta las personas que rebasaban el medio siglo de edad y que fueron precisamente quienes vivieron el surgimiento de la agrupación fundada en 1982 y que escaló los peldaños de la fama después de la primera mitad de la década de los ochentas. Muchos de ellos ya peinan canas y otros muchos ya no tienen ni canas.

El número siguiente fue “Una mujer de bandera” al que prosiguieron éxitos como “Si no te tengo a ti”, “Un par de palabras”, “Lo noto”, “Te quiero”, “Suéltate el pelo”, “Visite nuestro bar” y “Marta tiene un marcapasos”, con la que Summers & compañía y sus seis músicos de apoyo (saxofón, trombón, trompeta, teclados, guitarra y una corista) se despidieron, sólo para regresar en un par minutos y brindar dos encore en los que no podían quedar fuera temas como “Temblando”, “No te puedo besar”, “Venenezia” y “Devuélveme a mi chica”.

La banda originaria de Madrid demostró su experiencia en el manejo de la noche a su antojo, pues conducía a sus fanáticos hasta el culmen de intensidad y algarabía y luego los hacía caer en la nostalgia y el romanticismo con las canciones a tono, en regocijo de los asistentes, que salieron del 3 de Marzo con amplias sonrisas, buscando las playeras de recuerdo, coreando las canciones de los ibéricos y reproduciéndolas en sus coches.

HOMBRES G EN GUADALAJARA EN 1988

Quién sabe si alguno de los que hace casi 37 años, el 18 de junio de 1988 presenciamos el primer concierto de Hombres G en Guadalajara, imaginamos que esa banda catalogada como parte de la Movida madrileña y del incipiente Rock en tu idioma, prevalecería cuatro décadas después de su fundación en la capital de España.

Aquella noche de sábado en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, hubo juegos pirotécnicos, una lluvia que rayó en tormenta –estábamos en junio- y un grupo abridor o telonero de origen mexicano: Bon y los enemigos del silencio.

Este domingo 27 de abril de 2025, en su enésima presentación en la ciudad, no hubo abridores ni fuegos artificiales, pero ni falta hicieron. El impresionante escenario, las pantallas gigantes de alta resolución –una de las cuales simulaba una marquesina de cine en donde iban apareciendo los nombres de las canciones o las letras- y la calidad del sonido cumplieron al grado que no se extrañó a los invitados especiales que Hombres G tuvo en su concierto de la Ciudad de México el pasado 23 de abril, cuando compartieron escenario con la ex Mecano Ana Torroja, los cantantes Aleks Syntek y Carlos Rivera y el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán.

El sonido montado en el Estadio 3 de Marzo cumplió a cabalidad; fue posible percibir en todo momento las graves notas del bajo de David Summers, un instrumento que en eventos multitudinarios como ese, suele perderse con el volumen y agudeza de las guitarras, teclados y metales.

¿Cuál será la fórmula para la prevalencia durante décadas de un grupo como Hombres G, independientemente de la parafernalia, el protocolo y la tecnología que complementan sus espectáculos y shows en directo? Quizá sus canciones de ritmos y riffs pegajosos, con letras lúdicas a veces absurdas, pícaras y altisonantes. O la mezcla de todo eso con los temas que cuentan historias de despecho, romance y situaciones chuscas. Y un frontman con una peculiar voz, pese a sus limitaciones y al engrosamiento natural por el transcurso del tiempo, lo que ha provocado que muchas de sus canciones hayan sido transportadas a un tono más bajo, hablando en argot musical.

CONCIERTO EN GUADALAJARA EN 2025

Inicio 9:00 pm. Final: 11:09 PM

26 canciones en total (sin contar la introducción de “Me he de comer esa tuna”).

La gira “Gracias, México Tour”, incluyó dos fechas aparte: una en el Estadio GNP Seguros, de Ciudad de México, el 23 de abril, con una asistencia de más de 60 mil personas, y la otra en el Estadio Banorte, de Monterrey, el 25 abril, con 18 mil asistentes.

SETLIST EN GUADALAJARA

Me he de comer esa tuna / México

El ataque de las chicas cocodrilo

Tengo una chica

Una mujer de bandera

Solo otra vez

Chico, tienes que cuidarte

Si no te tengo a ti

Un par de palabras

Mis amigos

Dos imanes

Quién soy yo para ti

Lo noto

Te quiero

Indiana

Lawrence de Arabia

Nassau

Suéltate el pelo

Visite nuestro bar

Marta tiene un marcapasos

Encore 1

Temblando

No te puedo besar

La carretera

Te necesito

Encore 2

Venenezia

Voy a pasármelo bien

Devuélveme a mi chica