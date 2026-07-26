Julio sabe a tequila: el mejor pretexto para recorrer Jalisco entre agaves, trenes y tradiciones

Hay meses que saben a vacaciones y otros que tienen aroma a tierra mojada, pero julio tiene un sello muy particular: sabe a tequila. En pleno verano, cuando las escapadas a la playa o a la montaña ocupan la agenda de miles de viajeros, también llega el momento perfecto para levantar un shot o disfrutar un coctel preparado con la bebida que ha llevado el nombre de México a todos los rincones del mundo.

Campos de agave en Tequila

El 24 de julio se conmemora el Día Internacional del Tequila, una fecha que nació precisamente para reconocer la historia, el valor cultural y la importancia económica de un destilado cuya esencia está profundamente ligada a Jalisco. Más que una celebración, es una invitación para regresar a su origen y descubrir todo lo que rodea a esta bebida elaborada con agave tequilana Weber variedad azul.

Tequila

Viajar hasta donde nace el tequila

Si existe un destino donde el tequila cobra una dimensión distinta, ese es el paisaje agavero jalisciense. Las vacaciones encuentran aquí un escenario diferente: extensos campos de agave, pueblos llenos de tradición, antiguas haciendas y destilerías que abren sus puertas para compartir siglos de conocimiento transmitido entre generaciones de jimadores y maestros tequileros.

La Ruta del Valle del Tequila y la Ruta del Tequila de Los Altos permiten recorrer plantaciones, conocer los procesos de producción y descubrir cómo el suelo y el clima imprimen personalidad a cada etiqueta. Son recorridos donde la naturaleza, la cultura y la gastronomía conviven en un mismo viaje.

Tequila Express

Para quienes buscan una experiencia más completa, el Tequila Express y el José Cuervo Express parten desde Guadalajara rumbo al Pueblo Mágico de Tequila. El trayecto en tren se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de Jalisco, combinando paisajes agaveros, degustaciones, música y visitas a algunas de las casas tequileras más representativas del estado.

Destilería en Tequila (Photographer:Gerardo Jimenez Ozu)

Haciendas que cuentan historias

El recorrido continúa entre antiguas haciendas y destilerías que han transformado la visita al tequila en una experiencia inmersiva.

En Casa Sauza, los visitantes pueden participar en demostraciones de jima, plantar agave, recorrer las instalaciones donde nace la bebida, aprender a preparar un tradicional cantarito y disfrutar de experiencias gastronómicas inspiradas en la cocina regional.

Por su parte, Hacienda La Cofradía ofrece recorridos por su fábrica y museo, cabalgatas entre agaves, talleres para elaborar una botella personalizada y la posibilidad de hospedarse en uno de los alojamientos más singulares del mundo: habitaciones con forma de enormes barricas de tequila.

Cantarito de tequila

Mucho más que un destilado

La experiencia no estaría completa sin los sabores que acompañan al tequila. Los tradicionales cantaritos, la clásica Batanga y otras preparaciones muestran la versatilidad de una bebida que puede disfrutarse sola o como protagonista de la coctelería mexicana.

Pero detrás de cada copa también existe una industria que representa miles de empleos, impulsa el turismo, fortalece las exportaciones y mantiene viva una tradición reconocida internacionalmente. El tequila no sólo es uno de los principales símbolos de México; también es un motor económico y cultural que encuentra en Jalisco su hogar.

En este julio tequilero, las vacaciones tienen un destino que combina historia, paisajes, gastronomía y hospitalidad. Porque más allá de brindar por el verano, recorrer la tierra donde nace el tequila es descubrir una de las expresiones más auténticas de la identidad jalisciense.