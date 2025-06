Se dice de un lugar… un lugar diferente a todos los demás… donde no se conoce el dolor, el frío ni hambre, aquí el tiempo parece haberse detenido… quizás para siempre. También se dice de este lugar que es muy parecido a un gran jardín… con las flores más hermosas y coloridas… ninguna está marchita, todas siempre están abiertas. Una luz natural ilumina el lugar… es recibida como una bella pintura colgada en la pared, siendo la primera en ser tocada por el amanecer. El viento sopla… pero no con fuerza, no con lentitud, simplemente con tranquilidad… No hay verde más brillante como los árboles de dicho lugar, brillan igual que el agua cristalina, nadie lo toca, siempre está quieta… tranquila. Dicho lugar suena a un sueño leído en algún cuento de hadas, o como un bello poema leído por el más enamorado de los poetas… o quizás fue una creación diseñada por un artista que buscaba arduamente la paz y la tranquilidad, sin duda alguna la ha logrado…