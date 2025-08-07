“Otro Viernes de Locos”: Más locura, más enredos y más diversión

En esta tendencia cinematográfica de hacer secuelas 20 años después de la película original, que afortunadamente se ha ido refinando con el tiempo, llega a la pantalla grande “Otro Viernes de Locos”, que reúne los talentos para la comedia de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, en la secuela del inolvidable clásico familiar de Disney “Un Viernes de Locos” (2003).

“Otro Viernes de Locos”

En esta entrega, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven a interpretar a Tess y Anna Coleman. La historia continúa años después de que Tess (Curtis) y Anna (Lohan) sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora su propia hija y pronto tendrá una hijastra. Mientras afrontan los innumerables retos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo podría, de hecho, caer dos veces en el mismo lugar.

“Otro Viernes de Locos” está dirigida por Nisha Ganatra y basada en el libro “Freaky Friday”, de Mary Rodgers. Que por cierto tuvo su primera versión en cine en 1976 con una película (ahora de culto) que se llamó “Un Viernes Alocado”, protagonizada por una muy joven Jodie Foster, Barbara Harris y la leyenda de la actuación John Astin (así es, el mismísimo y original Homero Addams).

Debo confesar que me sorprendió el giro de la trama en esta secuela, ya que no se trata de replicar el cambio de personalidades de la historia anterior, la vida de las protagonistas ha tenido cambios y la familia ha crecido, además el cambio de personalidades en esta ocasión va más allá de dos personas, además el número de personajes ha crecido.

“Otro Viernes de Locos”

En esta nueva entrega, cuentan también con las interpretaciones de Julia Butters, Sophia Hammons, Rosalind Chao, Chad Michael Murray, Vanessa Bayer y Mark Harmon.

Ya pasaron 22 años desde que Anna (Lindsay Lohan) y Tess (Jamie Lee Curtis) vivieron una insólita crisis de identidad y cambiaron de cuerpo durante un día colmado de peripecias.

En la actualidad, Tess Coleman es una psicóloga de éxito que se prepara para emprender la gira de presentación de su primer libro. Como esposa de Ryan (Mark Harmon), madre de Anna y abuela de Harper, Tess es una presencia constante y está profundamente entregada a su familia, aunque a veces tiende a sobrepasar ciertos límites.

Por su parte, Anna no se da abasto con su exigente trabajo como representante de Ella (Maitreyi Ramakrishnan), una estrella del pop en medio de una dolorosa ruptura amorosa que está afectando su creatividad y su confianza en sí misma.

Anna también es madre soltera de Harper (Julia Butters), una adolescente de 15 años fanática del surf, que tiene dificultades en la relación con su madre. Cuando Anna conoce a Eric Davies (Manny Jacinto), padre soltero y chef exitoso con su propio restaurante, es amor a primera vista. Pero Eric tiene una hija, Lily (Sophia Hammons), una joven de 15 años recién llegada de Inglaterra que sueña con volver a Londres para estudiar moda, y que se opone rotundamente a la incipiente relación de su padre con Anna.

Aun así, Anna y Eric están convencidos de que sus familias pueden convivir como una sola, y pronto deciden casarse. Mientras enfrentan los innumerables desafíos que surgen al unir dos familias, Tess y Anna descubren que los rayos pueden, efectivamente, caer dos veces en el mismo lugar: una premonición de Madame Jen (Vanessa Bayer) las lleva a vivir una nueva experiencia de intercambio de cuerpos. Tess cambia de lugar con Lily, y Anna con Harper, lo que da pie a situaciones desopilantes y transformaciones adolescentes radicales.

“Otro Viernes de Locos”

La primera entrega fue un éxito mundial de taquilla cuando estrenó en 2003, y hasta hoy sigue siendo uno de los hitos en la carrera de la leyenda del cine Jamie Lee Curtis.

“‘Un Viernes de Locos’ probablemente sea una de las cosas que más disfruté hacer en mi vida (dice Curtis). Hay muchas razones por las cuales fue mi favorita, pero la primera y más importante fue que no tuve tiempo para prepararme. Me enteré de la película un jueves y estaba filmando el lunes, y el hecho de no tener tiempo para prepararme me permitió lanzarme a la aventura con libertad y sin restricciones. Eso, creo, se nota en la película”.

Lindsay Lohan, que saltó a la fama con su papel revelación en el remake de Disney “Juego de Gemelas” y luego protagonizó la comedia clásica “Chicas Pesadas”, también guarda recuerdos muy especiales de su segunda película para el estudio. “Recuerdo que estaba realmente entusiasmada (cuenta Lohan). Nos divertíamos todo el tiempo, así que solo tengo recuerdos felices del rodaje. Fue una experiencia hermosa”.

Para Curtis, la película se convirtió en un referente dentro de una carrera legendaria que abarca clásicos modernos de todos los géneros, desde “Halloween” hasta “De Mendigo a Millonario”; desde “Acero Azul” y “Mentiras Verdaderas” hasta su interpretación ganadora del premio Oscar en “Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo”. “Fue un momento inesperado para mí en lo profesional (cuenta Curtis). Y luego se convirtió en un punto de inflexión, porque la película fue un éxito mundial enorme”.

Gracias a su disponibilidad en formatos para ver en casa, “Un Viernes de Locos” se convirtió en una de las favoritas del público de todas las generaciones y a nivel mundial. “En todas partes del mundo, la única película que todo el mundo quería que hiciera era una secuela de ‘Un Viernes de Locos’ (dice Curtis). Eso demuestra el impacto que tuvo la película en todo el mundo”.

“Otro Viernes de Locos”

Una película Disney (vanguardista) en toda la extensión de la palabra, una como hace mucho que no hacía el estudio del ratón, con cierto sabor nostálgico.

Recomendable para toda la familia, los enredos y las risas están garantizadas. ¡Nos vemos en el cine!

DATO

