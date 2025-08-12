Los tatuajes son eternos

La Expo Tatuaje Internacional Guadalajara regresa con fuerza este 16 y 17 de agosto, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la escena artística alternativa en México y Latinoamérica.

En su 29ª edición, la Expo reunirá a tatuadores de renombre nacional e internacional, músicos emergentes y consagrados, así como a una fiel comunidad artística, urbana y cultural, sábado 16 y domingo 17 de agosto.

El corazón del evento, durante el fin de semana, el Pabellón Cultural Universitario (Av. Periférico Manuel Gómez Morin, Belenes, Zapopan) vibrará con el talento de más de una decena de bandas en vivo, una competencia de tatuaje de alto nivel y la presencia de artistas de todo el continente.

Sábado 16 - Día de rock y metal:

Kumbia Katrina, Live of Tensión, Days in the Sky, Ectoplasma, VS ME (Tijuana), Pryamo, Asedeo, Moon Charriot, Meduza Proyet, Infection, Babylon Rose, Into the Chaos (Mérida), Illuminatic, Mass Murder, Los Monjo, Tropikal Yeah!!!

Domingo 17 – Día del rap y freestyle:

Con la participación de exponentes como DEE, Villax, El Duende, Doll Carranza, Zoop One y más talentos emergentes.

Además, se llevará a cabo el concurso y premiación de tatuaje con la evaluación del jurado más destacado de la industria.

Este evento será con la presencia de tatuadores reconocidos como: Federico Ruiz (UAM), Robin Carpio, Fatt Soto, Gerardo Vander, Chuy BM.

Y artistas internacionales como: Alan Dean (Londres, Tattoo UK, con 46 años de trayectoria), Pym Avery (Irlanda, autora del libro Show Time), Tito Zambrano (Panamá), Emari Donahue (Texas, USA – arte geométrico y tendencias contemporáneas), Glenn Valencia (USA – estilo biomecánico y orgánico).

“Muéstrame un hombre con un tatuaje y te mostraré un hombre con un pasado interesante”, Jack London.

“En definitiva, el arte del tatuaje implica transformar la piel en un lienzo vibrante que porta para siempre una narrativa distintiva y una perspectiva creativa”, según Art Business News.