¡Conoce antes que nadie la “Colección Privada de la condesa Dårlin Heks”!

¿Qué esconde la misteriosa y contradictoria familia Heks? ¿Qué secretos arrastra? ¿Qué anécdotas esconde? La respuesta, y viene el redoble de tambores, puede hallarse entre la variedad de extraordinarios libros y asombrosas piezas que la condesa Dårlin Heks ha ido reuniendo a través de los años.

Ome Galindo, crítico literario, escritor y experto en narrativa transmediática y en metaficción

Concebido como un libro-objeto, la “Colección Privada de la condesa Dårlin Heks”, y que actualmente está en campaña de crowdfunding en la plataforma Kickstarter, funge como guía de museo de esta impresionante Colección Privada.

“Concebida como un pliego de 70 x 95 cm”, nos explica Ome Galindo, crítico literario, escritor y experto en narrativa transmediática y en metaficción, “la guía-libro se despliega a la manera de un políptico; el pliego, que nos recuerda en su extensión y tamaño a las famosas <<Guías Roji>>, nos va contando a través de minificciones e ilustraciones la inesperada historia de los diversos objetos que componen este museo imaginario…”.

Ome Galindo, crítico literario, escritor y experto en narrativa transmediática y en metaficción

Mapa de una extraña colección, rescatado además de una supuesta traducción del alemán al español en la que el propio Ome Galindo tuvo mucho que ver, obliga a su lector a recorrer los pasillos y vericuetos de una galería ficticia, pero no menos real, por la cantidad de objetos que la componen.

Cada “hoja” de este mosaico, por si fuera poco y en recompensa de los lectores atentos, de los curadores que se atrevan a visitar la exhibición, irá develando pieza tras pieza la larga historia de la familia Heks: estirpe que se ha distinguido por lo oscuro e inverosímil, a veces contradictorio, paso por el mundo…

Ome Galindo, crítico literario, escritor y experto en narrativa transmediática y en metaficción

Galindo, y lo aplaudimos con gusto, ha emprendido una campaña a través de la plataforma de “Kickstarter” para conseguir audaces mecenas. El apoyo, disponible en diferentes niveles bajo el formato de micromecenazgo, consta desde la adquisición sencilla de un ejemplar, además de sorprendentes stickers, tarjetas coleccionables del museo hasta los servicios de corrección editorial, a muy bajo costo, para escritores que busquen emprender y revisar sus proyectos.

Ome Galindo, estoy seguro que lo conocen, ha impulsado en los últimos años su carrera como creador y académico. Es Doctor en Humanidades por parte de la UdeG y ha publicado varios artículos especializados sobre lo fantástico y la metaficción.

Ome Galindo, crítico literario, escritor y experto en narrativa transmediática y en metaficción

Además de tallerista y mentor de numerosos escritores nacionales e internacionales, ha fungido como presentador o corrector de estilo en distintas obras. Autor de narrativa, publicó “Mythos” (2022) y “Épica: saberes de eruditos, viajeros y bardos” (2022). En 2023, ganó Mención Honorífica en el Certamen Nacional de Cuento “Laura Méndez de Cuenca” con su obra “Misterios de lo aún no escrito. Encyclopédie fantastique” (2024). Este año, 2025, su novela lírica “M” fue seleccionada entre las 12 obras que representarán a los escritores tapatíos en el proyecto GDLee. Además, espera la impresión de “Las viejas supersticiones” por parte de Colmena Editores, en Perú.

Ome Galindo, crítico literario, escritor y experto en narrativa transmediática y en metaficción

Si desean apoyar y conocer antes que nadie la “Colección Privada de la condesa Dårlin Heks” pueden buscar “Ome Galindo” en la página de Kickstarter, registrarse y volverse un afortunado mecenas:

https://www.kickstarter.com/projects/omegalindoescritor/el-museo-darlin-heks-por-ome-galindo

Ome Galindo, crítico literario, escritor y experto en narrativa transmediática y en metaficción

¡La familia Heks y todos sus secretos aguardan por nosotros!