Arranca la gira del concurso Canta, Jalisco, Canta en el marco de las Fiestas de Octubre

En el marco del 60 aniversario de las Fiestas de Octubre, el Gobierno de Jalisco, a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento, en conjunto con Grupo Promomedios, lanzó el concurso estatal de talento musical “Canta, Jalisco, Canta”, iniciativa que busca descentralizar la celebración y llevarla a distintas regiones del estado.

El Tráiler Concert recorrerá 11 municipios para encontrar a la próxima revelación del regional mexicano, convocando a jóvenes solistas y agrupaciones mayores de 18 años. Las y los participantes podrán interpretar hasta tres canciones y serán evaluados en aspectos como voz, interpretación, vestuario y desenvolvimiento en escena.

Las eliminatorias se realizarán en las plazas municipales de Ocotlán, Tlajomulco de Zúñiga, Tapalpa, Zapotlanejo, Tepatitlán de Morelos, Villa Corona, Guadalajara, Mazamitla, Chapala, Zapotlán El Grande y Zapopan, con un máximo de seis concursantes por sede. Además, los participantes compartirán escenario con agrupaciones consolidadas del género, ofreciendo un espectáculo familiar.

La convocatoria ya está abierta y las y los interesados deben enviar tres fotografías y un video demostrando su talento al correo eventos.trailerconcert@gmail.com o al WhatsApp 33 1573 6252. Las bases completas están disponibles en https://aentretenimiento.jalisco.gob.mx.

La gran final tendrá lugar el 7 de octubre a las 20:00 horas en el Foro Principal de las Fiestas de Octubre, con acceso gratuito al presentar el boleto de entrada a la feria. La persona ganadora recibirá un premio de 100 mil pesos, la grabación de un sencillo y su promoción radiofónica durante un año en Fiesta Mexicana 92.3 FM.

La edición 2025 de las Fiestas de Octubre se celebrará del 3 de octubre al 4 de noviembre, esperando una afluencia de más de 1.1 millones de asistentes.