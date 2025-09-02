El Conejo y su Amigo en la Luna: Eros Lobo

“La humanidad… Tan simple es el hilo del que se sostiene este animal transformado por el tiempo y poco a poco desterrado por sí mismo del ámbito natural… Creencias en dioses milagrosos que dan paso a la fe; el creer que existe un dios no es la verdadera razón por la que nacieron las religiones; la razón fue el autoconocimiento y, dentro de todo el Planeta, surgieron formas distintas de este camino, que procuran entenderse desde adentro, en la búsqueda de la esencia. Guerras y muertes trajeron la búsqueda de la verdad cuando surgió el poder del hombre sobre el hombre. Tantos momentos fúnebres para callar la voz interna que guiaba en el camino, tantos inventos para ocultar la libertad otorgada por los dioses…”.

Eros Lobo

Músico Poeta y Loco, se describe Eros Lobo, es un apasionado de la música y los sonidos, un cinéfilo empedernido que incursionó en el mundo de la actuación de calle a la muy temprana edad de 3 años, vestido de payaso.

Su interés musical empezó con la batería, a los 6 años; Lobo es sobrino nieto del reconocido pintor y escultor Juan Soriano; hizo estudios de nivel secundaria y prepa en la escuela CEDART, Centro de Educación Artística Miguel Bernal Jiménez.

En sus inicios, estudió en el conservatorio Amadeo Roldan de La Habana Cuba; ha alternado en diferentes escenarios con músicos de la talla de Carliños Brown, José Mercè, Lasha de Sela y fue músico de la famosísima Astrid Hadad en su gira por España. Grabó un disco con el guitarrista Alejandro Markovich, como productor con el grupo La Bruja y emprendió una gira por Latinoamérica como técnico de teatro por Costa Rica, Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina y Perú.

Libro "La Gran Extinción", de Eros Lobos

Desde hace dos años, incursionó por primera vez en el mundo de la escritura, dando como resultado el concepto de “Soudsfera” y la saga de “La Gran Extinción”: primera novela de una saga distópica que busca redefinir la experiencia lectora a través, no sólo de la lectura, “sino vivir, escuchar y sobrevivir cada capítulo” nos presenta un mundo al borde del colapso, los humanos ha descubierto una gran conspiración de manipulación mundial.

Tal información hace que la vida como la conocemos cambie de súbito: la curiosidad primigenia y la capacidad de improvisar frente a un enemigo frío, calculador y despiadado serán las únicas armas para la resistencia.

¿Sobrevivirá la humanidad a su absurda lucha interna por el poder? ¿Cuántos están listos para aceptar la verdad y sobrevivir a ella?