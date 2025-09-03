La Orquesta Filarmónica de Jalisco realizará presentaciones en León y CDMX

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), bajo la dirección de su titular José Luis Castillo, realizará una gira del 17 al 19 de septiembre de 2025 con presentaciones en el Teatro Bicentenario de León, en Guanajuato y la Sala Nezahualcóyotl de la Ciudad de México.

La OFJ realizará gira por León y CDMX

En este recorrido, la OFJ ofrecerá un programa que une memoria y excelencia musical: Huapango y Sandunga de Carlos Chávez, Esquinas de Silvestre Revueltas y la Sinfonía núm. 11, El año 1905 de Dmitri Shostakovich, en conmemoración del 50 aniversario luctuoso del compositor ruso.

Con esta gira, la orquesta apuesta por expandir su público a través de experiencias de escucha significativas.

“Huapango” y “Sandunga” de Carlos Chávez, tiene como punto de partida la colaboración con Diego Rivera, quien describió “Huapango” como la plastificación de la música en la danza y la escenografía.

Chávez, uno de los compositores más influyentes en la historia musical mexicana, fue amigo cercano de Rivera y su trabajo refleja una profunda identidad nacional.

La OFJ realizará gira por León y CDMX

“Esquinas” de Silvestre Revueltas es un poema sinfónico que captura la vida urbana y el ritmo callejero de la Ciudad de México, conocido por su uso innovador de ritmos y colores orquestales, que evocan sonidos cotidianos como el bullicio de los mercados.

Finalmente, se escuchará la poderosa “Sinfonía núm. 11” de Dmitri Shostakovich, un homenaje a los sucesos de la Revolución Rusa en 1905 que fue estrenada en 1957 en la Unión Soviética.

José Luis Castillo, director artístico de la OFJ, mencionó que esta gira fortalece el panorama musical de México gracias a la colaboración de la Secretaría de Cultura de Guanajuato y Música UNAM, así como de la Secretaría de Cultura de Jalisco, que hacen posible proyectar a nivel nacional una de las mejores orquestas de México e Iberoamérica hacia sedes fundamentales en todo el país ampliando el alcance de su repertorio.

Agregó que este programa es un diálogo entre tres compositores de la misma generación cuyas obras revolucionarias aportan su visión particular a través de la música.

En lo que va de 2025, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) ha logrado cautivar a más de 27 mil espectadores en 45 conciertos, además de impulsar la formación musical de más de 7 mil niños y jóvenes en diversas actividades educativas en todo Jalisco.

Esta gira reafirma el compromiso de la OFJ con la difusión del patrimonio musical y cultural, uniendo públicos diversos, a través del lenguaje universal de la música sinfónica.

Consulta los costos y más detalles de cada sede, en www.ofj.com.mx o en redes sociales de la OFJ.

La OFJ realizará gira por León y CDMX

FECHAS DESTACADAS:

● 17 de septiembre, 20:00 h

Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña

León, Guanajuato

● 19 de septiembre, 20:00 h

Sala Nezahualcóyotl

Ciudad de México