Tlaquepaque abre exposición “El Poder del Silencio” en el Centro de Atención al Turista

Del 5 al 30 de septiembre, el Centro de Atención al Turista (CAT) de San Pedro Tlaquepaque albergará la exposición “El Poder del Silencio”, una muestra integrada por 38 obras del pintor mexicano Carlos Gill Villarruel.

El director de Desarrollo Artesanal y Turístico del municipio, Arwin Armando Matanael Ramos Casas, destacó que el silencio es un componente esencial en la creación artística.

“Pintar es aprender a suspender el ruido del mundo exterior y adentrarse en un espacio íntimo donde los objetos más simples revelan su grandeza”, expresa.

“El Poder del Silencio” en el Centro de Atención al Turista (Cortesía)

El funcionario añadió que las piezas, trabajadas principalmente en óleo, “embellecerán este icónico lugar” y representan un homenaje al poder del silencio y al misticismo en la pintura plástica.

La exposición forma parte del programa mensual de actividades culturales del CAT, con el propósito de acercar el arte mexicano a visitantes locales y turistas.

“La intención de estas exposiciones es mostrar, a través de grandes obras y pinturas, la belleza del arte mexicano. Si gustan adquirir alguna, se encontrarán a la venta”, señala Matanael Ramos Casas.

La sede se ubica en Del Ejército 15, Plaza Springfield, y abre de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas, y sábados y domingos de 10:00 a 19:00. La entrada es gratuita.