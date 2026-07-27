“Pulso de la Calle” invita a redescubrir Guadalajara a través de la fotografía urbana

La ciudad es un escenario que cambia todos los días, pero también un lugar donde los pequeños instantes suelen pasar inadvertidos. Bajo esa premisa surge “Pulso de la Calle. Fotografía Urbana”, una exposición colectiva que invita al público a detener el ritmo cotidiano para observar con mayor atención aquello que ocurre frente a sus ojos y que, muchas veces, queda eclipsado por la velocidad de la vida moderna.

Exposición “Puso de la Calle"

La muestra reúne el trabajo de 18 fotógrafas y fotógrafos con distintas trayectorias profesionales y experiencias de vida, quienes encuentran en la fotografía de calle un lenguaje común para contar historias, preservar la memoria y reflexionar sobre la manera en que las personas se relacionan con los espacios urbanos.

Lejos de limitarse al registro documental, las imágenes convierten escenas aparentemente comunes en relatos visuales cargados de significado. Reflejos, sombras, edificios, mercados, manifestaciones ciudadanas, trabajadores y encuentros espontáneos revelan que la ciudad es mucho más que un lugar de tránsito: es un espacio vivo donde convergen emociones, identidad y comunidad.

La exposición también plantea una reflexión sobre el valor de la fotografía como testimonio del tiempo. Las escenas capturadas hoy se transformarán con los años en documentos capaces de narrar la evolución de la ciudad, sus habitantes y sus formas de convivir. En ese sentido, cada imagen funciona como un ejercicio de memoria y una forma de preservar aquello que inevitablemente cambiará.

Exposición “Puso de la Calle"

Integrada por 28 fotografías impresas en calidad Fine Art, la exhibición apuesta por una presentación que resalta la riqueza cromática, los detalles y la permanencia de cada obra, fortaleciendo su carácter artístico y permitiendo que el visitante contemple cada pieza como un universo propio.

El recorrido está organizado en distintos ejes temáticos que muestran la vitalidad del espacio público desde diversas perspectivas. La vida cotidiana de los mercados, la fuerza del trabajo, la arquitectura urbana, la poesía visual de las calles y los momentos inesperados que surgen en el entorno citadino conforman un mosaico que busca despertar nuevamente la curiosidad por mirar la ciudad.

Exposición “Puso de la Calle"

Los autores participantes son Alejandra Contreras, Arturo Cendejas Guzmán, Aylin Meza, Ciuhalpili González, Daniel Quirarte, Diego Garibay, Enrique Hudson, Erick Flores, Fer Gómez, Fernando Gamero, Humberto Alatorre, Jesús Pacheco, Mario Knight, Natalia Bravo, Nayeli Rosales, Rafael Sotomayor y Roberto Arquieta.

La curaduría de la exposición estuvo a cargo de Alejandra Contreras, Diego Garibay y Rafael Sotomayor, mientras que el arte digital y visual fue desarrollado por Fer Gómez y Mario Knight.

Exposición “Puso de la Calle"

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