¡FITPA 2025: 10 años festejando la magia de los primeros años!

El Festival Internacional para los Primeros Años, FITPA, conmemora este 2025 diez años de historias, juegos y encuentros amorosos. Del 10 al 19 de octubre, Guadalajara será la sede de la décima edición del FITPA: una celebración dedicada al arte escénico para bebés y primeras infancias, así como a la formación de madres, padres, cuidadores/as y profesionales de la cultura.
Este año, el festival conmemora diez años de reunir a compañías y artistas de Chile, España, Guanajuato y Ciudad de México, quienes compartirán funciones, laboratorios y talleres en espacios como el Conjunto Santander de Artes Escénicas, Centros Universitarios de la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Cultura Jalisco, el Centro de Readaptación Femenil de Puente Grande y el DIF Guadalajara.
Entre sus actividades destacadas se cuentan:
- Inauguración: Viernes 10 de octubre, 10:00 hrs / DIF Guadalajara CDI 11
Apertura a cargo de “A la Deriva Teatro”
- “Atrapando luz, envolviendo aire entre colores” • Sábado 11 de octubre,
11:00 h • Grecia GA (Morelia) • Convocatoria a familias (sede por confirmar)
- “Arrullo” Natalia Cárdenas (CDMX) 17:00 h en Casa Hogar La Esperanza
(DIF Tlaquepaque). Sábado 11 de octubre
- “Neurociencias aplicadas a la atención a niños y niñas en sus primeros años”
Natalia Cárdenas (CDMX)• Domingo 12 de octubre, 11:00–13:00 h
- “Ballet Consciente para madres” • Miércoles 15 de octubre, 11:00 h • Ana
Manríquez (Chile) • Conjunto Santander de Artes Escénicas
- “Crianza Respetuosa y juego” • Miércoles 15 de octubre, 14:00 h • Jessica
Saavedra (Guadalajara) • Centro de Readaptación Femenil Puente Grande
PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS (16–19 de octubre):
CONJUNTO SANTANDER DE ARTES ESCÉNICAS
● Compañía: Endrama2 (Guanajuato) Espectáculo: “Un tamborcito me contó”
Jueves 16 de octubre • 16:00 y 17:30 h
● Compañía: Djade (Barcelona) Espectáculo: “Ohtli”
Viernes 17 de octubre • 16:00 y 18:00 h
● Compañía: Imaginart (Barcelona) Espectáculo: “Sensacional”
Sábado 18 de octubre • 16:00, 17:00 y 18:00 h
● Compañía: Manada (Chile) • Espectáculo: “TENIS” (working progress)
Sábado 18 de octubre • 12:00 h
●Compañía: Una Canasta de Limones (CDMX) Espectáculo: “Un jardín”
Domingo 19 de octubre • 11:00 y 13:00 h
PROYECTO TENIS
CONVOCATORIA PROYECTO TENIS
TENIS es un taller-laboratorio de creación dirigido por la compañía MANADA (Chile), reconocida internacionalmente por su trabajo en artes escénicas para los primeros años. Esta convocatoria está dirigida especialmente a estudiantes de artes escénicas o jóvenes creadores y culminará con una presentación (working progress) en la sala 4 del Conjunto Santander de Artes Escénicas.
Modalidad: Presencial
Horario: 4:00 a 8:00 pm
Fechas: 1, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 octubre/2025
Lugar: Salón de ensayos del Conjunto Santander de Artes Escénicas
Actividad Gratuita
PARA SABER:
● Registro y boletos: conjuntosantander.com
Formularios de inscripción se comunicarán en los canales oficiales del festival.
Contacto: facebook.com/Festival.FITPA
Instagram.com/festival_fitpa