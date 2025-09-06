¡FITPA 2025: 10 años festejando la magia de los primeros años!

El Festival Internacional para los Primeros Años, FITPA, conmemora este 2025 diez años de historias, juegos y encuentros amorosos. Del 10 al 19 de octubre, Guadalajara será la sede de la décima edición del FITPA: una celebración dedicada al arte escénico para bebés y primeras infancias, así como a la formación de madres, padres, cuidadores/as y profesionales de la cultura.

Festival Internacional para los Primeros Años (FITPA)

Este año, el festival conmemora diez años de reunir a compañías y artistas de Chile, España, Guanajuato y Ciudad de México, quienes compartirán funciones, laboratorios y talleres en espacios como el Conjunto Santander de Artes Escénicas, Centros Universitarios de la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Cultura Jalisco, el Centro de Readaptación Femenil de Puente Grande y el DIF Guadalajara.

Entre sus actividades destacadas se cuentan:

Inauguración: Viernes 10 de octubre, 10:00 hrs / DIF Guadalajara CDI 11

Apertura a cargo de “A la Deriva Teatro”

“Atrapando luz, envolviendo aire entre colores” • Sábado 11 de octubre,

11:00 h • Grecia GA (Morelia) • Convocatoria a familias (sede por confirmar)

“Arrullo” Natalia Cárdenas (CDMX) 17:00 h en Casa Hogar La Esperanza

(DIF Tlaquepaque). Sábado 11 de octubre

“Neurociencias aplicadas a la atención a niños y niñas en sus primeros años”

Natalia Cárdenas (CDMX)• Domingo 12 de octubre, 11:00–13:00 h

“Ballet Consciente para madres” • Miércoles 15 de octubre, 11:00 h • Ana

Manríquez (Chile) • Conjunto Santander de Artes Escénicas

“Crianza Respetuosa y juego” • Miércoles 15 de octubre, 14:00 h • Jessica

Saavedra (Guadalajara) • Centro de Readaptación Femenil Puente Grande

PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS (16–19 de octubre):

CONJUNTO SANTANDER DE ARTES ESCÉNICAS

● Compañía: Endrama2 (Guanajuato) Espectáculo: “Un tamborcito me contó”

Jueves 16 de octubre • 16:00 y 17:30 h

● Compañía: Djade (Barcelona) Espectáculo: “Ohtli”

Viernes 17 de octubre • 16:00 y 18:00 h

● Compañía: Imaginart (Barcelona) Espectáculo: “Sensacional”

Sábado 18 de octubre • 16:00, 17:00 y 18:00 h

● Compañía: Manada (Chile) • Espectáculo: “TENIS” (working progress)

Sábado 18 de octubre • 12:00 h

●Compañía: Una Canasta de Limones (CDMX) Espectáculo: “Un jardín”

Domingo 19 de octubre • 11:00 y 13:00 h

PROYECTO TENIS

CONVOCATORIA PROYECTO TENIS

TENIS es un taller-laboratorio de creación dirigido por la compañía MANADA (Chile), reconocida internacionalmente por su trabajo en artes escénicas para los primeros años. Esta convocatoria está dirigida especialmente a estudiantes de artes escénicas o jóvenes creadores y culminará con una presentación (working progress) en la sala 4 del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Modalidad: Presencial

Horario: 4:00 a 8:00 pm

Fechas: 1, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 octubre/2025

Lugar: Salón de ensayos del Conjunto Santander de Artes Escénicas

Actividad Gratuita

PARA SABER:

● Registro y boletos: conjuntosantander.com

Formularios de inscripción se comunicarán en los canales oficiales del festival.

Contacto: facebook.com/Festival.FITPA

Instagram.com/festival_fitpa