Guadalajara celebrará este domingo el Día de la Torta Ahogada

¡Pásele a las tortas! Ya está todo listo para festejar a la torta ahogada, platillo típico de Guadalajara, en su día.

El 7 de septiembre, el Gobierno de Guadalajara, encabezado por Vero Delgadillo, repartirá 25 mil tortas ahogadas, en el Paseo Alcalde.

Un total de 30 negocios, trasladarán sus puestos al Paseo Alcalde, entre Pedro Moreno y Morelos, para unirse al festejo, el cual iniciará a partir de las 9:30 horas.

Al ser un platillo típico con más de 100 años de historia y tradición, existen cientos de recetas para hacer la salsa en la que se ahoga la torta, por lo que, por primera vez, se convocó a un concurso donde 11 tapatíos y tapatías podrán presumir sus recetas.

La competencia, titulada “Ponle salsa a tu torta”, busca involucrar a las y los tapatíos en la celebración, por lo que cada una de las 11 Comunidades elegirá a un representante que preparará su propia salsa.

Además del sabor, el jurado, integrado por expertos en comida, escuchará a los participantes explicar el origen de su receta, si es herencia de la abuela o una innovación culinaria.

Los ganadores de “Ponle la salsa a tu torta”, que serán elegidos por un jurado en expertos en gastronomía, obtendrán pases para recorridos turísticos, restaurantes y noches de hotel.

Este es el cuarto año que el Gobierno de Guadalajara celebra este platillo típico tapatío con más de 100 años de historia, luego de que el Pleno del Ayuntamiento instaurara esta conmemoración en 2022, durante la Administración del entonces Presidente Municipal Pablo Lemus, actual Gobernador de Jalisco.